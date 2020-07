Nuevo vehículo de bomberos con equipos informáticos y estación meteorológica

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena ha incorporado un furgón de Puesto de Mando Avanzado, para coordinar la búsqueda personas perdidas cuando existe gran número de efectivos realizando las pesquisas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Con la adquisición de este vehículo en la flota del SEIS de Cartagena se consigue aumentar la capacidad de gestión y mando en servicios preventivos de gran afluencia de público y en grandes intervenciones, ya sean de rescate como de grandes incendios o accidentes, donde se requiera evacuar, confinar o rescatar a un gran número de personas.

Se trata de un furgón que está pensado para que puedan trabajar 2 operadores en su interior o uno solo, dependiendo de la emergencia y de los recursos disponibles.

"Este nuevo vehículo que se incorpora a la flota de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios de Cartagena permite tener una herramienta potente de gestión y coordinación de emergencias, mejorando el flujo de información entre la zona de actuación y los mandos, lo que mejora la toma de decisiones en tiempo real y aumenta la seguridad de las operaciones para los bomberos, reduciendo tiempos, daños y mejorando las comunicaciones", según ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba.

Entre los equipos más destacados con los que cuenta, tiene una cámara de visión colocada en un mástil telescópico que permite grabar y enviar imágenes a tiempo real de la emergencia. También dispone de una estación meteorológica que permitirá conocer las condiciones atmosféricas reales en el lugar.

Cuenta con dos ordenadores que contendrán la información más detallada de Planes de actuación, de Autoprotección, Cartografía, manuales, etc. Además tiene una impresora A3 para poder imprimir in situ planos de detalle, informes técnicos, documentos de apoyo, características de instalaciones y sustancias, etc.