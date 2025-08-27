El nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores abrirá en 2026

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado las obras del nuevo cuartel de la Policía Local en el barrio de Los Dolores, que contará con un presupuesto cercano a 600.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses, con la previsión de que abra sus puertas a lo largo de 2026.

El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se levantará en una parcela situada entre las calles La Vía y Río Narcea y dispondrá de dependencias de atención al público, espacios de trabajo para los agentes y zona de retención de detenidos.

NUEVOS CUARTELES

El concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, ha visitado el terreno en el que se desarrollará la actuación y señaló que el solar ya está vallado y preparado para los trabajos. “Hemos empezado ya la obra del futuro cuartel de Los Dolores. Ayer se hizo la tira de cuerda y hoy comienza la obra física en este terreno que ya está listo para la construcción del nuevo edificio”, anunció Llorca. “Y empieza la obra justo cuando acaba de terminar la obra del cuartel de Cuesta Blanca, una instalación en la que estamos ultimando los últimos preparativos para ponerlo en servicio en breve”, añadió el edil durante su visita.

Las nuevas dependencias de Los Dolores y Cuesta Blanca se enmarcan en el Plan Integral de Seguridad que impulsa el Ayuntamiento de Cartagena. “Son dos instalaciones que forman parte de nuestro plan de seguridad para el municipio que, como ha explicado nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo incluye otro cuartel más que abriremos en La Aljorra pero, además, la ampliación de la plantilla, la mejora de vehículos, material y comunicaciones, la creación de unidades especializadas y el establecimiento de una red de cámaras para mejorar el seguimiento policial en el municipio”.