Nubya Garcia, la estrella del jazz británico inaugura la 42 edición del Cartagena Jazz Festival

A los 32 años, la saxofonista Nubya Garcia es una de las nuevas estrellas del jazz británico y mundial. Toca el saxo tenor con un estilo intenso y frenético que le hizo destacarse casi desde sus comienzos. Viene por primera vez al Cartagena Jazz Festival, y lo hace para inaugurarlo, este viernes, 3 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Nuevo Teatro Circo. Las entradas a 20 € se pueden adquirir en taquilla y en la web jazzcartagena.es

De madre guayanesa y padre trinitense, Nubya Garcia nació en Camden, en una familia en la que la música estaba muy presente. Comenzó a tocar el violín a los 5 años y a los 10 empezó con el saxo. La comparan con grandes como Sonny Rollin y John Coltrane, genios que moldearon los oídos de esta artista

Presenta en Cartagena su primer álbum largo, el exitoso y aclamado ‘Source’. Este disco, publicado con la emblemática, Concord Jazz, le ha brindado a Nubya García el premio Picthfork como ‘Mejor Música Nueva’. La revista Rolling Stone lo ha reconocido como ‘Álbum del Mes’. “La experiencia de toda una vida concentrada en una hora de canciones”, así describe The New York Times este álbum debut de una artista que llega al Cartagena Jazz Festival.

Además de sus trabajos en solitario, Garcia es parte muy activa de la amplia comunidad musical y jazzística londinense en la que participa frecuentemente haciendo colaboraciones. De esta manera, ha trabajado con muchos de los mejores exponentes de la nueva escena de Jazz británica: Shabaka Hutchings, Makaya McCraven, Moses Boyd, Sons of Kemet, The Comet is Coming, Ezra Collective, Yazz Ahmed, Kokoroko, Maisha…

La música que Garcia compone con su saxo tenor es vanguardista, es el ahora del jazz. En sus composiciones también queda reflejada la importancia que para ella tienen sus raíces, su comunidad y toda la música que ha escuchado desde su infancia, en una familia, un barrio y una ciudad impregnadas de mestizaje y de multiculturalidad.

Sus composiciones son, a la vez, un homenaje y una reinvención, tradición y modernidad; profundas, atrevidas, enérgicas, heterogéneas, casi espirituales y llenas de esperanza. Nubya Garcia es una artista que, teniendo muy en cuenta el pasado, es presente y futuro del jazz.