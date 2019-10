Normalizar y perder el miedo, claves para llevar una vida común

Muchas veces no nos ponemos en la piel del que sufre una determinada enfermedad hasta que no conocemos a alguien cercano que la sufre. Ese es el primer paso para sensibilizarnos y eso es lo que busca la asociación de ostomizados de la ciudad. No quieren estar solos y no lo están. Quieren que los que lo sufren entiendan que se puede correr, salir a cenar, viajar y llevar una vida normal dentro de lo que es vivir con una bolsa. El origen del problema varía según llegue por tumores colorectales, enfermedades inflamatorias intestinales como la Colitis Ulcerosa o la Enfermedad de Crohn, enfermedades hereditarias como la Poliposis Familiar y accidentes traumatológicos que puedan afectar a la zona rectal y urogenital son las más comunes.

Lo importante no es el origen, sino que el paciente asuma la nueva situación y los problemas que pueden surgir para poder controlarlos y que la enfermedad no suponga un final a todo lo que se disfrutaba. También es necesario que la sociedad sea sensible. Desde la Asociación en Cartagena están contentos con los responsables del área 2 de salud y también con la intención municipal de incluir en edificios públicos aseos adaptados para sus necesidades especiales y eso puede ayudar también a turistas que visiten la ciudad.

Quieren que el mensaje cale y por eso el viernes realizan una jornada divulgativa con la participación de diferentes profesionales y el sábado han previsto una marcha solidaria para toda la familia. Por seis euros tendremos mochila, gorra y un plato de paella con el que se va a terminar la jornada. Saldrá desde el Corte Inglés y el final será en el Palacio consistorial. La música la pondrán Los Intocables.