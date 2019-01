Noelia Arroyo no cierra la puerta a gobernar Cartagena con pactos si no consigue mayoría absoluta

Noelia Arroyo, que ha estado hoy en los estudios de Cope Cartagena, se ha referido a la posibilidad de tener que pactar con otras formaciones después de las elecciones de mayo y aunque asegura que saldrá a ganar entiende que podría darse un escenario en el que serian necesarios los acuerdos o coaliciones de Gobierno."habrá que pactar, entenderse y tener sentido común", ha señalado Arroyo.

La candidata ha explicado que "los políticos tienen que ser útiles y constructivos y para que en política estén los que tienen vocación de servidores públicos y los que sepan que tienen que alcanzar acuerdos y tomar decisiones aunque puedan ser impopulares".

La candidata popular está dispuesta a seguir lo que resta de legislatura compaginando su cargo de consejera con el de candidata "según los tiempos marcados por la junta electoral" y pone otros ejemplos similares, "LLegará un día en el que un Delegado del Gobierno tendrá que hacer su campaña, llegará un día que un alcalde tendrá que dejar de ser alcalde para hacer su campaña y va a llegar el día en el que una consejera tendrá que dejar de serlo para liderar un proyecto de candidatura como es mi caso".

También ha querido recordarv que está siendom "muy escrupulosa con no mezclar la agenda de consegera con la de candidata"

Sobre la próxima campaña electoral ha dicho que no le preocupa la llegada de VOX y prefiere no hablar de unas elecciones difíciles pero si "apasionantes".

Noelia Arroyo ha asegurado que ya tiene elegidas algunas personas para que le acompañen en la candidatura que destacará por la juventud del equipo.