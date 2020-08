Noche extraordinaria de voces femeninas en el Batel

Dos voces femeninas pondrán su toque en la Terraza del Batel. María de Juan presentó en febrero su primer trabajo, llamado 24/7, producido por Manuel Cabezalí, en el que ha participado el cantante y teclista Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly. Un disco conceptual, maduro y muy personal, compuesto por ella y que es sumamente peculiar atendiendo a la juventud de María, lo que no es de sorprender por su trayectoria personal, ya que ha estudiado en la Rockschool Academy de Londres, heredando la más pura tradición musical del soul, se ha criado en los camerinos de los teatros de España de la mano de su padre, el actor Jorge de Juan, y es de formación bilingüe. Con un futuro muy prometedor, actualmente, reside en Granada, y ya ha hecho pequeñas incursiones girando por España y Brasil.

María de Juan, granadina nacida en Valencia, descubre que quería cantar y escribir sus propias canciones cuando con 9 años se subió por primera vez a un escenario. Esa experiencia y el “criarse en los camerinos de los teatros de España” de la mano de su padre, hacen que con tan solo 22 años decidiera dedicarse 24/7 a su música.

María estudia el bachillerato musical en Londres y se especializa, en voz, en la Rockschool Academy, heredando la más pura tradición musical del soul. Recién terminados sus estudios musicales en Inglaterra, fue seleccionada por Brighter Sound para participar en “The Best Young Talents” del Reino Unido y trabajar con la banda Everything Everything en la creación y grabación de “Chaos to Order” en los estudios Blueprint de Manchester.

De formación bilingüe, María, compone todas las letras de sus canciones junto con la música. Pertenece a una familia de larga tradición artística, su tío fue el famoso compositor Gregorio García Segura.

De vuelta en España trabaja un año, en Murcia, con Luis Gómez, guitarrista de Maldita Nerea. Juntos grabaron una maqueta de cuatro canciones y realizan distintos conciertos en Londres y

en Murcia. Más tarde reside en Granada, donde compone sus temas en solitario y los presenta en una pequeña gira por España y Brasil.

María de Juan acaba de terminar la grabación de 24/7, su primer Lp producido por Manuel Cabezalí en el que ha participado el cantante y teclista Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly.

MAVICA

MAVICA es el nombre artístico de la cantante y compositora Marta Casanova. Originaria de Cartagena (España), la joven artista reside en Londres, donde finalmente encontró el lugar y el entorno adecuados para materializar su EP debut. 'Gone ’(2019) es una colección de canciones llenas de pop folk elegante que le valió hacerse un lugar en festivales como Mad Cool y Vida Festival, entre otros, así como telonear a artistas internacionales como Roo Panes, Blanco White, Alice Phoebe Lou o Jonathan Wilson.

Comparada a menudo con Ex Re, Phoebe Bridgers o Bon Iver, ha sido reconocida por los críticos como una artista a seguir bien de cerca. El primer single del EP, la melancólica y delicada "Fire", fue descrito por The Revue como "Simply Stunning" y ya pasa de largo el millón de reproducciones en Spotify, donde sus oyentes mensuales nunca son inferiores a 80.000.

"Send me to the Water" es el título de su segundo EP que saldrá en abril. Un paso adelante en su sonido y composición, que incluirá dos nuevos temas llenos de sus experiencias personales. Como dice la artista: "Escribí ADA ROAD cuando me mudaba de mi antigua casa. Estaba desesperada por un nuevo hogar y me sentí muy perdida. Sentí que me estaba metiendo en un abismo y fue un momento realmente aterrador, No sabía si valía la pena quedarse en Londres o no. Debido a esta incertidumbre, sentí que mi producción creativa estaba cambiando y no entendía bien hacía dónde iba. Nací en una ciudad pequeña (Cartagena) en el sur de España, donde el mar es una gran parte de la vida de allí. En esta canción hablo de irme de vuelta al agua. Cuando todo iba mal en Londres, todo lo que quería era volver a casa. Esa ansiedad casi me aplastó y escribí esta canción para sacar esa ansia, como si tuviera que expulsarla de alguna manera. "NO IT'S NOT" es una continuación de la transición musical que tuve con Ada Road, donde me enfrento a mis problemas y acepto el cambio. Es una canción envuelta en honestidad, donde admito que no he sido buena conmigo misma y esa expectativa a menudo te defrauda. Pero es bueno reconocer esto y seguir adelante. A través de esto, me doy cuenta de que mi trabajo es una máquina del tiempo que puedo usar para mirar hacia atrás para llegar a algún punto de comprensión y entender dónde estoy ahora, aceptar el cambio solo puede ser bueno".

El concierto tendrá lugar en la Terraza de La Muralla de El Batel.