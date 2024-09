Los niños necesitan defenderse: "Pautas de un psicólogo para que sepan la mejor forma"

La resolución de conflictos es algo a lo que hay que acostumbrarse en la vida. No solo los adultos deben tener una estrategia para las agresiones físicas o verbales. También los niños desde muy pequeños se ven inmersos en confrontaciones y deben tener herramientas para salir airosos.

No tienen que ser grandes problemas, ni llegar al acoso o el bullying. De hecho, esos momentos complicados surgen en el día a día en todos los ámbitos, incluso entre hermanos que pueden quererse mucho, pero difieren en opiniones.

Los adultos quieren, por encima de todo, proteger a sus pequeños. De eso no hay duda, pero no siempre es sencillo acertar con la fórmula. Prepararles para esas contrariedades requiere escoger bien.

PEGAR A QUIEN TE PEGA O UTILIZAR OTRA VÍA

Algunas personas animan a sus hijos a repeler las agresiones con la fuerza. "Si te pegan tú pegas". Pero realmente, en niños en formación, cada mensaje que se les da cuenta y forma esa personalidad que les acompañará toda la vida. El psicólogo y educador, Javier De Haro, ofrece algunas pautas que pueden servir a familias con niños pequeños.

Nadie desea que sus hijos sean víctimas, pero tampoco verdugos. "Es complicado, pero muy importante porque todavía de adultos nos cuesta en muchos casos poner límites y defendernos y hay que empezar desde pequeños".

En cuanto empiezan a entender hay que encontrar el método para mandarles esos mensajes. "Desde que empiezan las rabietas. Ya con un año y medio hay que decirle que no se pega cuando hagan el ademán".

El experto admite que los niños con hermanos suelen tener más claro cómo deben desarrollar esas habilidades sociales en el parque o en el cole, pero hay formas de trabajarlo. "Hay que ser coherentes y darles ejemplo. Si no queremos que se dejen gritar fuera, no deberíamos gritarles en casa".

Es una cuestión que se debe practicar. "Tú puedes decirle a tu hijo que se defienda, que no se deje pegar, pero si no lo practica no aprende a hacerlo en la realidad. Se puede hacer con teatrillos o poner situaciones". Al final, ellos se fijan en todo. "Yo le tengo dicho a mi hijo que no deje que cuando papá grite tiene que decir que no se grita".

Cada niño es un mundo y también las familias y los entornos. "El niño si le dices que pegue lo mismo le generas un estrés si él no quiere. Además, no todas las situaciones son iguales y pueden ser más niños o más grandes, pero es que además les enseñas que pegar es la forma de resolver los conflictos", indica De Haro.

Para él es mejor enseñarles algo básico. "Hay que enseñarles a decir con firmeza, no me pegues o no me grites, y que levanten la mano para poner distancia ante el agresor e ir a buscar ayuda".

Es importante que los peques tengan cinco cosas claras: "Nadie les puede pegar, ni gritar o insultar. Tampoco obligar a hacer cosas, ni tocar partes del cuerpo. Eso hay que enseñarlo, pero no con conversaciones, porque lo van a aprender mejor en simulaciones".

El educador considera fundamental estar atento a las señales y preguntarles por cómo les va en el cole. Conocer el ambiente del cole y a los profesores es bueno para saber si las quejas de los niños son reales.