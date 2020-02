Nieves necesita profes en casa

La detección de una enfermedad rara suele hacer estragos en una familia normal. Si es que hay tratamientos son caros, en otros muchos no hay casi ni unos cuidados que encajen con el perfil de una enfermedad que comparten pocas personas en el mundo. Para unos padres es la peor noticia de todas cuando atañe a un hijo y en el caso particular de Nieves ha sido especialmente duro porque los síntomas de su enfermedad han llegado cuando la niña cumplía los 16 años. Ahora ha cumplido los 17. Sufre la enfermedad de ehler danlos. Los síntomas son hororrosos, porque literalmente se le salen las articulaciones del sitio. Además, sufre una especie de desmayos que todavía no saben cómo tratar y sus padres confiesan que se siguen dando palos de ciego ya que esos desmayos, que pueden llegar a 20 días, los tratan como si fueran ataques epilépticos.

Esta situación la tuvo el pasado año fuera de las aulas durante un trimestre y tuvo que repetir curso. José Luis Navarro, papá de Nieves solicita a la consejería un servicio de profesores a domicilio que no ha podido conseguir a través del Instituto en el que la niña está estudiando. Serían voluntarios que acudirían a dar clases a Nieves, que este año apenas ha podido ir a clase en 15 o 20 ocasiones. A través de la federación de asociaones de padres y madres (FAMPA) están buscando apoyos para conseguir que Nieves pueda seguir estudiando 3º de ESO. También están apoyándose en el asociación D'egenes que trata las enfermedades raras y que se está volcando con la causa.

El síndrome de Ehlers Danlos es una genodermatosis (grupo de dermatosis hereditarias con trastornos metabólicos) rara, que afecta al metabolismo del colágeno (proteína resistente y fibrosa, que representa un papel esencial en la unión, la consolidación de las células y proporciona elasticidad a los tejidos corporales). Más que un síndrome (patrón de múltiples anomalías que afectan a múltiples áreas del desarrollo y que tienen etiopatogenias, causas y mecanismos de producción de enfermedad, relacionadas) en sí mismo, es una entidad clínica compleja integrada por un grupo de trastornos caracterizados por hiperextensibilidad de la piel, laxitud articular y fragilidad de la piel y de otros tejidos conectivos (tejido de sostén y unión de otros tejidos y partes del cuerpo).

La prevalencia (número de casos de una enfermedad en una población) se estima en 1 por cada 5.000 o 10.000 sujetos vivos; afecta a hombres y mujeres de todas las razas y grupos étnicos.

Existe una amplia variabilidad tanto en las manifestaciones clínicas como en el patrón de herencia, lo que da lugar a numerosas formas de presentación. En la actualidad se reconocen hasta 11 variantes fenotípicas (fenotipo es el aspecto físico que aparece como consecuencia de la expresión de un gen) distintas de Ehlers Danlos, cuya clasificación y nomenclatura están en continua revisión.