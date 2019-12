A nadie le amarga un dulce, ni un buen guiso

Llegan unas fiestas en la que además de la paz, el amor, la familia y las salidas con amigos, la clave es comer y comer bien sin demasiado esfuerzo. Para degustar alguno de los platos más tradicionales de estas fechas o exquisiteces de la comida moderna no hay que sufrir ni manchar la cocina. Ideal para los que no tienen mucha destreza en el arte culinario o quienes no quieren perderse lo bueno de las fiestas cocinando y limpiando. La oferta que nos hace Emilio Marín abarca desde el desayuno con un buen rollo de pascua, hasta el roscón de Reyes pasando por un menú para la comida o la cena que podemos hacer a nuestro gusto y reservando con cierto tiempo para tener en nuestra mesa la mejor matería prima tratada por grandes artesanos. Fácil, bueno y sin manchar la cocina. Difícil de mejorar.

La variedad nos lleva desde los entremeses y canapés, hasta un caldo con pelotas o un brazo de marisco. Los mejores asados, arroces, pasta y los mejores platos de la abuela, sin que tengamos que estar horas encerrados en la cocina. Ganamos tiempo para disfrutar de la familia y amigos y encima quedamos como los mejores anfitriones en unas fechas de reunirse en torno a la mesa. En una buena cita no puede faltar un buen dulce y las posibilidades para elegir son numerosas, desde una tarta de asiático cartagenero hasta los postres más tradicionales o una bandeja de surtidos o un buen trocito de turrón casero. Un lujo que está a golpe de teléfono o acercándose al establecimiento de Ángel Bruna. Además, pueden ir con las ideas claras tras un paso por la web en la que muestran un casi infinito catálogo de productos con sus fotos.