Mutares sopesa el cierre total del complejo de Sabic en La Aljorra

El futuro del complejo industrial de Sabic en La Aljorra (Cartagena) se torna más incierto. En un artículo publicado por el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el director de inversiones del grupo alemán Mutares, Johannes Laumann, ha desvelado los planes de la compañía tras la adquisición de la planta a Sabic. Laumann ha confirmado que Cartagena soportará los recortes más importantes, que podrían desembocar en un cierre definitivo del emplazamiento.

Según Laumann, una vez se complete la venta, se analizará "si basta con sistemas individuales o si debemos considerar la totalidad del complejo". El directivo ha sido claro sobre la disyuntiva que manejan: "Estamos estudiando ambas opciones, sopesándolas, y haremos lo que resulte más rentable".

Estas declaraciones, donde se llega a afirmar que "se prefiere un cierre completo por cuanto cuantas menos instalaciones tenga una empresa, más fácil será gestionarla", confirman las denuncias que el Comité de Empresa venía realizando. La amenaza afecta ahora a más de 500 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos, lo que supondría un duro golpe para la economía regional. Como respuesta, el comité ha solicitado una reunión de urgencia con la dirección de Sabic.

Viaje a Bruselas para salvar la planta

La defensa de los puestos de trabajo se traslada a Europa. El próximo 5 de mayo, representantes del comité de empresa de Sabic Cartagena se reunirán en Bruselas con comisionados de industria y empleo. Estarán acompañados por los eurodiputados Marcos Ros Sempere (PSOE) y Maravillas Abadía Jover (PP), además de representantes del Gobierno de España.

En la reunión, los trabajadores expondrán los detalles del acuerdo de venta a Mutares y los planes de reestructuración. También abordarán el problema de la competencia del plástico asiático y presentarán el proyecto de un centro de operaciones de recuperación de plásticos que ya fue expuesto en el Ministerio de Industria.

Entre sus peticiones se encuentran la aplicación de medidas de protección arancelaria para frenar la competencia desleal del policarbonato extracomunitario. Además, solicitarán subvenciones y ayudas para las empresas químicas y manufactureras, y subrayarán la necesidad de favorecer la implantación de empresas que eviten la destrucción del tejido industrial.