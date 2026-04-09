Música para la vida: la orquesta Misercua celebra su aniversario con una gala a favor de la investigación contra el cáncer

La orquesta sinfónica y coral Misercua celebra su decimotercer aniversario con una gala benéfica muy especial. El próximo 25 de abril a las siete de la tarde, el Auditorio El Batel de Cartagena acogerá un espectáculo cuya recaudación apoyará un proyecto de investigación contra el cáncer. Su director, Abel Solano, ha destacado en COPE la importancia de "contribuir en una causa como esta".

Un espectáculo para sorprender

La gala promete ser un evento impresionante, centrado en bandas sonoras de cine y grandes musicales como ‘El Rey León’, ‘Vaiana’, ‘Coco’ y ‘El Príncipe de Egipto’, entre otros. El espectáculo contará con la orquesta sinfónica, una gran masa coral, cantantes y acróbatas.

Abel Solano reconoce que superarse cada año es complicado: "Estamos muy acostumbrados año tras año a escuchar opiniones de la gente, decir, después de este año, ¿cómo nos vais a sorprender? Es imposible superar esto".

El evento será presentado por Oscar Martínez y Mónica Martínez, dos comunicadores de ámbito nacional, y contará con la colaboración humorística de Doña Angustias, personaje de 7 Región de Murcia. Además, para quienes no puedan asistir, la gala será retransmitida por televisión a través del mismo canal autonómico, ampliando así su alcance.

Queremos transmitirle al espectador la emoción que nosotros tenemos ahí arriba en un escenario" Abel Solano Director de Misercua

Una maratón por la investigación

El componente solidario es uno de los pilares del evento. Desde hace varios años, la orquesta apoya un proyecto de investigación con sello propio liderado por el doctor Pedro Cascales, prestigioso cirujano oncológico y presidente oncológico quirúrgico de España. "Llevamos ya varios años apoyando un proyecto de investigación suyo con sello propio y es algo que también nos sentimos orgullosos de ello", explica Solano.

Durante la gala se celebra una "maratón" solidaria donde el público puede hacer donativos para la causa. Las aportaciones se pueden realizar a través de Bizum con el código 05252 en la opción de donativo.

La asociación Crea de empresarios se encarga de recoger los fondos y hacerlos llegar al instituto biosanitario de la Región de Murcia. Las entradas están prácticamente agotadas, con solo algunas disponibles en la parte superior del auditorio.

El talento de un ‘artista 360’

Uno de los protagonistas artísticos será Carlos Joan, quien interpreta a Simba de 'El Rey León'. El cantante ha confesado que es "un papel muy soñado" y ha destacado el duro trabajo de todo el equipo de escenografía, música y montaje. "Estamos muy emocionados y vamos a disfrutar muchísimo", ha asegurado.

Se le llama artista 360, un artista que toca todos los palos" Carlos Joan Actor que hace de Simba

Carlos Joan, que lleva tres años en la formación, ha explicado la exigencia de su trabajo, que define como el de un "artista 360". Según sus palabras, "es un artista que, por decirlo así como dicen aquí en España, toca todos los palos, es decir, baila, canta, interpreta y hace muchas cosas". Considera que los musicales son "un terreno perfecto para poder llegar a ser un gran artista".

Abel Solano ha reflexionado sobre los 13 años de trayectoria, un camino que ha calificado de "duro", pero se muestra satisfecho con el resultado y el apoyo recibido por parte de empresas y el Ayuntamiento de Cartagena.

El objetivo final, según el director, es claro: "Nuestro concierto es un concierto donde la gente ríe, donde la gente llora, donde la gente se emociona, donde queremos transmitirle al espectador la emoción que nosotros tenemos ahí arriba en un escenario".

Quedan muy pocas entradas, pero todavía hay a la venta en la web del auditorio. Será una tarde memorable en la que disfrutar y contribuir a una buena causa.