Misma cantidad en el cheque municipal. 200.000 euros por parte del Ayuntamiento para las cuatro cofradías cartageneras, que hace unos minutos han cumplido con la tradición de anunciar al pueblo que volverán a sacar las procesiones a la calle. El viento no ha evitado que los cartageneros hayan acudido a la plaza del Ayuntamiento a escuchar el anuncio de la voz del presidente de la Junta de cofradías representando la decisión tomada en los cuatro cabildos realizados en la tarde.

Francisco Pagán, que debuta en el cargo, ha sido el encargado de anunciar a las autoridades que las procesiones saldrán un año más. "Nos encontramos aquí para anunciar al pueblo de Cartagena la decisión unánime de los cabildos generales de las cuatro cofradías de sacar las procesiones a la calle". Diez días inigualables e incomparables, decía el presidente de la Junta. Ha pedido más participación, especialmente a los jóvenes.

La alcaldesa de Cartagena ha agradecido la decisión de las cofradías. "Cartagena sin la Semana Santa no sería Cartagena". Ha destacado la hermandad que supone la Semana Santa y ha ensalzado cada momento de los que se irán sucediendo en los diez días que dura la Semana Santa, por encima de los colores. Ha pedido mayor unidad para un año en el que Santa María estará en obras y ha dicho que no se deslucirá el carácter especial de la Semana Santa. Ha confirmado que la subvención municipal es de 200.000 euros. Mismo importe del año pasado. No exento de otra posible aportación. Con el tradicional Música y a la calle, la comitiva ha partido hacia la Basílica de la Caridad.