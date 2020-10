Murcia y Cartagena no serían confinadas con las medidas del Gobierno

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha precisado que las curvas de contagio en la Región de Murcia se están "aplanando" y espera que en las próximas semanas comiencen una fase descendente, siempre que "sigamos pensando que es una labor de todos y que tenemos que ser corresponsables".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Villegas ha explicado que el patrón de edad ha cambiado "drásticamente" con respecto a la primera oleada de pandemia en base a la última actualización del informe semanal del Servicio de Epidemiología. Así, los datos de los últimos 14 días reflejan una mayor representación de la población joven, de forma que el 23,4% de los casos contabilizados en las dos últimas semanas son jóvenes de 15 a 29 años; y el 16,2% son menores de 15 años.



ACLARACIÓN DEL VOTO

Villegas ha recordado que ayer tuvo lugar una reunión de la ponencia técnica y, posteriormente, de la Comisión de Salud Pública. "Ambas fueron convocadas con menos de 24 horas de antelación", ha lamentado el consejero, quien ha señalado que la postura de los técnicos y de los responsables de la Comisión de Salud Pública de la Región determinó que Murcia se posicionara en contra de las medidas presentadas por el Gobierno central.

Aunque el Ejecutivo murciano está de acuerdo en que hay que establecer unos criterios comunes para toda España, ha justificado que la Región se opuso a estas medidas porque "necesitamos tiempo para consensuar" los indicadores. "Lo que no se puede hacer es presentar unas medidas y no dar tiempo a los técnicos, que son los que se tienen que poner de acuerdo", según Villegas.

Ha explicado que la Región presenta índices inferiores a la media nacional en la ocupación hospitalaria y en UCI. "Aunque las tasas de incidencia son preocupantes y hay muchos casos activos, está claro que había un infradiagnóstico en marzo y que tenemos la repercusión propia de la situación que hay actualmente", según Villegas.

PROPUESTA DE LA REGIÓN

El consejero ha señalado que los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad "están hechos prácticamente 'ad hoc' para Madrid", e incluyen "a poblaciones con más de 100.000 habitantes que tienen unas tasas "determinadas". A su juicio, "vieron la situación de Madrid" y establecieron unas medidas que "la englobara específicamente".

Ha señalado que las medidas propuestas son "prácticamente las mismas" que el Gobierno regional ya está usando en los municipios de la Región que están confinados. No obstante, la normativa nacional afectaría solo a municipios de más de 100.000 habitantes --ratio que en la Región solo superan Murcia y Cartagena--, mientras que el Ejecutivo murciano las está usando para localidades de "cualquier índole".

Para confinar estos municipios de más de 100.000 habitantes, según la normativa nacional, se deben reunir tres requisitos: una tasa acumulada de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes; más del 35% de camas UCI ocupadas; y una positividad de las pruebas PCR superior al 10%. En los municipios con menos de 100.000 habitantes, el Ministerio deja las decisiones a discrecionalidad de las comunidades.

Al ser preguntado por su aplicaría las medidas en los municipios de la Región en caso de cumplir los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad, Villegas ha recordado que esas medidas se están aplicando ya "más o menos" en municipios más pequeños. En el caso de la Región, ha señalado que son los técnicos los que recomiendan tomar medidas en unos municipios en base a una serie de variables, no solo en base a los indicadores del Ministerio. "Valoraríamos otros indicadores antes de tomar medidas", ha apuntado.

MURCIA Y CARTAGENA

No obstante, los municipios de Murcia y Cartagena no cumplen el criterio de una tasa acumulada de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes, por lo que no tendrían que ser confinados; pero sí hay municipios murcianos por encima de esa ratio, como Totana (con más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes), Lorca y Jumilla, que ya están aislados por la Consejería.

Por ejemplo, si la Región tiene un municipio con un brote específico en una empresa determinada, "vamos a tener unas tasas con las que nos pueden obligar a confinar la localidad entera, a pesar de que realmente el municipio está bien". Con lo cual, Villegas cree que las características del brote deben estar contempladas en los indicadores, algo que no sucede actualmente.

Por otro lado, la Región cuenta con 120 camas de adultos en intensivos, y con 70 ocupadas ya ha alcanzado un 58% de ocupación. "Nosotros, hasta que finalice la pandemia, vamos a estar por encima de los indicadores establecidos y, en principio, tendríamos que confinar a toda la Comunidad", según Villegas, quien cuestiona por ello la validez de este criterio.

Otro criterio tiene que ver con una tasa de PCR positivas, que tiene que ser superior al 10% para tomar medidas, según el Ministerio. La Región se situaba este miércoles en el 9% y este jueves supera el 10%, por lo que se mueve en el umbral establecido.

No obstante, Villegas cree que los técnicos tendrían que estudiar este criterio de las PCR. Y es que, por ejemplo, se puede hacer un cribado específico en una zona que está muy afectada en la que hay una empresa con 400 trabajadores, y puede salir el 20% de casos positivos, por lo que el porcentaje general "va a aumentar tremendamente".

Por lo cual, apuesta por "modular" estos indicadores y que no sean "rígidos". Para ello, propone que sean los técnicos y expertos del Ministerio y de las comunidades los que hablen entre ellos y lleguen a acuerdos. El Consejo Interterritorial "solo tendría que validar lo que proponen esos técnicos, y ponernos en sus manos", ha afirmado.

Con todo, Villegas ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias refleja que las ratios de hospitalización y de ocupación de las UCI en la Región están por debajo de la media nacional.

Finalmente, respecto a las restricciones en el uso de las barras en el sector de la hostelería, Villegas ha instado a ser "prudentes" porque es un asunto "delicado". No obstante, ha anunciado que se abrirán en cuanto los técnicos digan que el riesgo es asumible.