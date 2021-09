Multa de 350 euros para un vecino de Cartagena por faltar al respeto a policías locales

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena ha desestimado el recurso presentado por un vecino contra la resolución del ayuntamiento que le impuso una multa de 350 euros por faltar al respeto y consideración debida a la Policía Local.



El acuerdo sancionador señalaba que los hechos que motivaron la imposición de la multa se produjeron en mayo de 2019 en una calle de la ciudad, cuando el denunciado le dijo a los agentes que pasaban por allí si no tenían algo mejor que hacer, además de decirles que tenían poca vergüenza.



En su recurso, el afectado alegó que la resolución municipal carecía de motivación y que los hechos denunciados carecían de tipificación penal.



Al rechazar su apelación, el juzgado considera acreditados los hechos y añade que se sancionaron expresiones y gestos de menosprecio, efectuados en presencia de público.



Y añade que, en contra de lo sostenido por el recurrente, no existe una persecución contra el mismo, ya que otras denuncias anteriores fueron contra miembros de su familia, no contra él, y extendidas por policías distintos a los aquí denunciantes.