Movimiento Ciudadano realizará actividades tematizadas mensuales con la iniciativa 'Impulsa Cartagena'

La iniciativa que lleva por nombre 'Impulsa Cartagena' comenzó hace unas semanas, aunque durante este año será una programación durante los doce meses. Entre las iniciativas que ya se han realizado bajo este programa se encuentran, como ha detallado José Lopez, "la magnífica charla de José Molina, presidente del Consejo regional de la Transparencia, la participación en acciones de reforestación en La Aljorra y el Castillo de Los Moros y la recogida de alimentos en Navidad a beneficio de Cáritas".

Este mes de enero estará dedicado al Turismo con motivo de la celebración de FITUR. "Estos días nos centraremos en Turismo ya que estaremos personalmente en la feria" y para el 1 de febrero relizaremos una ruta guiada para conocer leyendas y mitos sobre el casco antiguo de Cartagena, con una interprete de signos para que puedan asistir personas sordas", ha explicado Isabel García.

El portavoz adjunto municipal, Jesús Giménez, ha reseñado que el Grupo municipal el jueves a la Feria Internacional de Turismo de Madrid "para conocer y valorar las propuestas para este sector clave para el futuro del municipio".

Febrero estrá didicado a Educación y el día 4 de febrero habrá una mesa redonda sobre educación y poesía de la posguerra civil que rescata la figura de Enrique Piñana Segado y en marzo se realizarán actividades para fomentar la igualdad, ha avanzado la concejal.

Los concejales han aprovechado la presentación del programa para abordar cuestiones relacionadas con la gestión municipal y han explicado que el grupo presentará una moción al pleno para pedir al Gobierno local que se ponga en marcha una ordenanza para regular los pisos y apartamentos turísticos "similar a la que otras ciudades están poniendo en marcha y siempre teniendo en cuenta la legislación en cuento a la propiedad horizontal y otros aspectos jurídicos", ha destacado Giménez Gallo.

Por otra parte, el exalcalde se ha referido a la situación de los regantes del Campo de Cartagena sobre la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de excluir el Campo de Cartagena del Trasvase Tajo-Segura. López ha criticado al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, por no haber defendido a los regantes de la zona y le ha recordado que si el campo no tiene agua de calidad para regar los árboles "tendremos que comprarles los limones a los argentinos u otros paises, porque con el agua exclusivamnete de las desaladoras no se pueden regar los cítricos"