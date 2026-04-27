Movimiento Ciudadano acusa a PSOE y PP de paralizar 20 años la Ciudad de la Justicia de Cartagena

El partido Movimiento Ciudadano (MC) ha acusado directamente al PSOE y al PP de mantener paralizado durante 20 años el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cartagena. La formación, a través de su portavoz Jesús Giménez Gallo, ha calificado a ambos partidos de “trileros” y de “trabajar en contra de Cartagena”. Según denuncian, este bloqueo político ha provocado un retraso de dos décadas desde el primer anuncio, sumando cuatro años más desde la última promesa.

Son dos partidos trileros, dos partidos que realmente trabajan en contra de Cartagena" Jesús Giménez Gallo Portavoz MC Cartagena

Un historial de promesas y ubicaciones fallidas

La formación política defiende que el complejo se construya en la ubicación inicial prevista, en el CC1 junto a Mandarache, por ser su “ubicación natural”. A lo largo de los años, se han barajado otras alternativas que han sido descartadas, como el antiguo Hospital Naval o la zona de Factoría de la Armada. Hace cuatro años, la ministra de Justicia y la alcaldesa de Cartagena anunciaron que el Ministerio de Justicia la instalaría en unos terrenos frente al Hospital Santa Lucía, un plan que tampoco se ha materializado.

MC Terrenos del CC1

Versiones contradictorias y parálisis administrativa

Giménez Gallo ha señalado que tanto la alcaldesa, Noelia Arroyo, como el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, han evitado convocar la Mesa de la Justicia y han ofrecido “dos versiones contradictorias” al Colegio de Abogados. Mientras Arroyo asegura haber enviado toda la documentación, el delegado del Gobierno afirma que los papeles recibidos “aparecen terrenos contaminados que impiden que avance ese proyecto”.

La realidad, según el portavoz, es que “Cartagena no tiene Ciudad de la Justicia porque no quieren ni PSOE ni PP”. Esta parálisis afecta gravemente a los profesionales y ciudadanos. Las sedes judiciales se encuentran dispersas hasta en cinco ubicaciones distintas, como el Palacio de Molina o la calle Ángel Bruna, donde los trabajadores soportan temperaturas de 40 grados en verano por problemas con el aire acondicionado.

Movimiento Ciudadano ha recordado que los terrenos de Mandarache (CC 1) son un equipamiento donde no solo se podría construir la Ciudad de la Justicia, sino también el cuartel de la Guardia Civil, unificando las inversiones del Estado. Sin embargo, concluyen que “ni el ayuntamiento gobernado por Noelia Arroyo, ni el delegado del gobierno, Francisco Lucas, quieren para Cartagena ni cuartel de la Guardia Civil, ni Ciudad de la Justicia, ni, por supuesto, nada que signifique desarrollo”.