MoviliCT Por Tu Salud localiza más de 50 puntos negros en el casco urbano de Cartagena

Miembros del colectivo ciudadano MoviliCT Por Tu Salud, junto con usuarios de la bicicleta de Cartagena, han recorrido durante la mañana del sábado las calles de Cartagena, informando a los ciudadanos de la necesidad de utilizar formas no contaminantes de desplazamiento, para mejorar la calidad del aire y la salud de cartageneros.

Durante la ruta trazada, se han ido realizando paradas, para marcar los puntos conflictivos. Todo el recorrido se ha realizado mantenido la distancia social y con las medidas de seguridad marcadas por la legislación vigente.

"En los tiempos que corren, la bicicleta se ha convertido en una aliada para el ciudadano: no contamina el aire, no hace ruido, nos ayuda a estar en forma y a respetar la distancia social. Todas estas ventajas no son tenidas en cuenta por la administración local, que no muestra ningún interés por facilitar los medios para que los ciudadanos puedan utilizar la bicicleta de una forma segura", comentan desde el colectivo.

Paralelo a las acciones de carácter informativo-reivindicativas, se va a poner en redes sociales una encuesta para saber la opinión de cartageneros y cartageneras sobre la facilidad de moverse en bicicleta y andando por nuestra ciudad; así como el nivel de satisfacción ante el transporte público y la accesibilidad en nuestras calles para las personas de movilidad reducida.