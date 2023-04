El MITECO desmantelará Puerto Mayor y renaturalizará la Caleta del Estacio con 22 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a desmantelar las instalaciones abandonadas de Puerto Mayor y restaurará ambientalmente la Caleta del Estacio en La Manga, para lo que ha reservado un presupuesto estimado de 22,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. Su licitación se realizará a lo largo de este año.



Así lo ha anunciado este lunes, la ministra y vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, en un acto que ha contado con la asistencia de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), colectivo que lleva reclamando la renaturalización de este espacio y la creación de un gran parque dunar para su uso público controlado desde hace más de una década.



Puerto Mayor es un fallido proyecto de construcción de un gran puerto para más de 900 amarres a la entrada del canal del Estacio desde el Mediterráneo, en La Manga del Mar Menor. Fue paralizado tras la intervención de ANSE y Greenpeace, el Ministerio de Medio Ambiente y, finalmente, una sentencia judicial.



Era un proyecto constructivo urbanístico “enormemente agresivo que contaba con urbanización, hoteles, puerto y campo de golf”, ha recordado Ribera, cuyo departamento solicitó la reversión de la concesión, ya caducada, en favor de la Dirección General de Costas en el año 2021.



El proyecto de desmantelamiento elegido por el Miteco contempla la retirada de las tablestacas, rellenos, espigones y suelo contaminado, así como la restauración dunar, la eliminación de especies invasoras y construcción de unas pasarelas elevadas de madera.



Ribera se ha referido también a la lucha vecinal para evitar la construcción de un chalet en la última zona virgen de la Cala del Pino, también en La Manga pero en la vertiente al Mar Menor.



“Entiendo perfectamente la frustración de los vecinos”, ha dicho la ministra, que considera un “gran error” que el Ayuntamiento de Cartagena no haya incluido una modificación puntual en su Plan de Ordenación Urbana para preservar la zona de edificaciones.



También ha aclarado que el Miteco no puede comprar esos terrenos por no tenerlo programado, pero que el Gobierno regional sí podría hacerlo al igual que en su momento hizo con Cabo Cope, en Águilas, utilizando su derecho de retracto para adquirir las fincas que previamente había comprado Anse para protegerlas medioambientalmente.



“A veces nos hemos encontrado solos”, ha reconocido Ribera, quien ha pedido a la Comunidad Autónoma que “demuestre un mínimo de compromiso”.



Para Ribera, es un “récord” que “en poco más de un año hayamos activado 100,50 millones de euros ya invertidos o transferidos a las Administraciones locales” para recuperar el Mar Menor.



“Nuestro compromiso y nuestra convicción es que se necesita lluvia fina” en cuanto las actuaciones a realizar, pero también “la complicidad y el compromiso” de los ayuntamientos y el Gobierno regional, ha recalcado la ministra, quien ha apuntado que el proyecto estrella de la Comunidad Autónoma se ha quedado “estancado”, en referencia a la paralización de los biorreactores por un problema geotécnico.



Teresa Ribera también conocerá este lunes la situación actual de los proyectos de restauración y regeneración ambiental que se están realizando en las salinas de Marchamalo y en la Sierra Minera.