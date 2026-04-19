El misterio de Teo Jones atrapa Cartagena y amplía sus funciones por éxito de público

Cartagena Puerto de Culturas ha anunciado este viernes la ampliación de pases para la nueva aventura musical inmersiva de Teo Jones. La decisión llega tras agotar todas las entradas disponibles para los tres primeros meses de funciones. Esta experiencia única está dirigida por el actor y director Faustino Saez y su compañía.

La propuesta ha tenido una excelente acogida por parte del público, consolidándose como una de las actividades culturales familiares con mayor demanda de la temporada. El espectáculo se desarrolla en enclaves patrimoniales de gran valor histórico como el Teatro Romano y la Muralla Púnica de Cartagena, transformando los espacios en un escenario vivo que combina patrimonio, narrativa, fantasía y mucho humor.

Una aventura inmersiva por la ciudad

La trama comienza en el majestuoso Teatro Romano, donde unos simpáticos personajes despiertan el pasado. Allí, Teo Jones, junto a su compañera Sara, se enfrenta a un nuevo misterio al encontrar una reliquia perdida en el tiempo: la legendaria estatua de una sirena. Esta figura es la guardiana de los mares y posee un poder capaz de dominar las aguas, lo que podría poner en peligro a la ciudad.

Posteriormente, actores y público se embarcan en un loco viaje en el bus turístico, lleno de risas para grandes y pequeños. La aventura alcanza su máxima tensión al llegar a la Muralla Púnica, concretamente en el entorno de su misteriosa cripta. En este punto, un equipo tan valiente como impredecible, formado por Momia, Freddy y Max, luchará junto a Teo y Sara contra fuerzas ocultas y secretos ancestrales que podrían cambiar la historia de Cartagena.

Ayuntamiento de Cartagena Teo Jones en Cartagena

Nuevas fechas y horarios

Ante el éxito de asistencia, Cartagena Puerto de Culturas ha reforzado la programación para dar respuesta al gran interés. Las nuevas funciones se realizarán todos los domingos de abril, mayo y junio, a excepción del 28 de junio, e incluyen un pase especial el 9 de junio.

La ruta tiene una duración aproximada de dos horas y media y recorre el Teatro Romano, el Bus turístico y la Muralla Púnica. La salida es a las 11:30 horas desde el Museo del Teatro Romano y está dirigida a un público familiar. Para más información, se puede contactar en el teléfono 968 500 093 o consultar la web www.puertodeculturas.cartagena.es.