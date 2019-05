Miras y Villegas niegan más muertes por infarto en Cartagena y piden responsabilidad

El presidente regional, Fernando López Miras, ha exigido "responsabilidad" a los partidos en la polémica por la inexistencia de un servicio de hemodinámica las 24 horas del día en Cartagena y ha informado de que en Cartagena no hay más muertes por infartos que en Murcia capital.

En declaraciones a los medios en la inauguración de la Feria del Mueble se ha preguntado "hacia dónde estamos llevando la política" y si "todo vale" y ha exigido a los políticos "hacer una profunda reflexión" al respecto tras esta polémica.

Los datos e informes científicos coinciden "con datos objetivos que no se pueden contradecir" en que la región de Murcia es la segunda de España con menos muertes por infarto y no se registran más en Cartagena que en Murcia.

"Cualquier otra afirmación es irresponsable", ha insistido, tras lo que ha exigido a los responsables públicos "no caer en populismos".

Su Gobierno, ha apuntado, está comprometido con ampliar ese servicio, pero únicamente para mejorar el servicio a los ciudadanos y no por ningún otro motivo.

Por su parte, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha hecho un llamamiento a la prudencia sobre el tema.

Asegura que no hay constancia científica que demuestre que el área de Cartagena tenga más mortalidad por infartos que la zona de Murcia.

Manuel Villegas asegura que es un tema que se está viendo en el servicio murciano de salud para buscar una solución y recuerda que un grupo de expertos es le encargado de actualizar el funcionamiento del 'Código Infarto' en la región "siempre atendiendo a criterios científicos porque las evidencias y los porcentajes de casos cambian todos los años".

Actualmente el servicio de hemodinámica sólo está operativo los días laborables entre las 8 y las 15 horas en el complejo hospitalario de Cartagena, lo que ha provocado la protesta de partidos políticos y la federación de vecinos.