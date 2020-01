El ministerio paga octubre al turno de oficio

La situación de la justicia en España lleva años arrastrando problemas para los que la necesitan y también para quienes desempeñan sus funciones en ese sector. En Cartagena despedían el año con el deseo de que pronto haya novedades en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, vital para trabajadores y para quienes necesiten una defensa. Ese es uno de los deseos para este 2020. El otro es que se regularice la situación del turno de oficio que lleva años sufriendo los retrasos en el pago, pero que además bajo el mandato de Dolores Delgado ha sumado dificultades por la imposición de justificar ciertos casos imposibles de hacerlo. Exige que con los documentos que justifican los servicios prestados en el turno de oficio el Letrado/a indique y acredite documentalmente el Número de Identificación Judicial del Expediente en el que se ha intervenido de oficio, que es el conocido como número NIG.

En la jornada de hoy han abonado el pago del mes de octubre. Siguen debiendo los meses de noviembre y diciembre, por lo que desde el colegio de abogados de Cartagena solo lo consideran un parche y no cambia demasiado los planes que tienen. Eso sí, hace unos días fueron citados y tienen una reunión el próximo miércoles en el Ministerio de Justicia. Si de ahí no sale la solución definitiva seguirán con la idea de hacer un calendario de paros para demandar que se cumpla con ellos como los profesionales lo están haciendo con su trabajo en defensa de los más necesitados y de aquellas personas que no pueden costearse una defensa, que es como la sanidad o la educación un derecho de todos.