La mina La Pobrecita de Cartagena inicia su camino para ser declarada bien cultural

La Comunidad Autónoma ha iniciado el procedimiento para declarar el conjunto minero de la Pobrecita, situado en el Estrecho de San Ginés de Cartagena, como bien catalogado por su relevancia cultural. Esta decisión busca garantizar su protección y frenar su deterioro, parte de una solicitud presentada en abril de 2025 por la Fundación Sierra Minera .

Aunque forma parte del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, ya declarada Bien de Interés Cultural, este complejo minero no estaba protegido hasta ahora, lo que aumentaba el riesgo de abandono o desaparición.

Un testigo de la evolución minera

El conjunto conserva elementos clave de la actividad minera tradicional, como el pozo maestro, la casa de máquinas y restos de un malacate. Estas estructuras permiten entender la evolución de la minería desde sistemas manuales o de tracción animal hasta la mecanización, convirtiéndolo en uno de los pocos ejemplos donde conviven huellas de distintas fases tecnológicas en un mismo espacio.

Referente paisajístico y cultural

Ubicada en un punto estratégico, visible desde la carretera RM-F43 y la línea de tren Cartagena-Los Nietos, la mina se considera un referente paisajístico con un gran potencial para integrarse en rutas culturales y turísticas. Su visibilidad y cercanía al núcleo urbano también refuerzan su valor como recurso patrimonial y educativo.

Protección inmediata y futura

Según el documento, el complejo presenta un estado de conservación aceptable en algunas estructuras, como el pozo y la plataforma. Sin embargo, otras partes como la casa de máquinas están parcialmente deterioradas y requieren una intervención para evitar su degradación completa.

La incoación del expediente implica la aplicación de medidas de protección cautelar de forma inmediata. A partir de ahora, cualquier actuación en el entorno deberá contar con autorización administrativa previa. El procedimiento deberá resolverse en un plazo máximo de veinte meses.