Miles de vecinos del Mar Menor se manifiestan al grito de "Basta ya, queremos soluciones, STOP inundaciones"

Miles de personas se manifestaban esta tarde en la capital regional, convocados por los Ayuntamientos de Los Alcázares y de Torre Pacheco, para exigir a las administraciones regional y estatal soluciones a las inundaciones que afectaron, especialmente, a los municipios del Campo de Cartagena y la costa del Mar Menor el pasado mes de septiembre.

Bajo la pancarta principal de 'Queremos soluciones. STOP inundaciones', que no portaba ningún político, sino asociaciones de vecinos y organizaciones sociales, los vecinos preguntaban "cuándo van a parar este desastre". Antes de la marcha, los vecinos han leído la carta de una afectada que contaba cómo toda su vida quedaba en el barro perdido: "No son cosas, son vidas que se han quedado vacías, imposible saber cómo llenar".

'Nos han matado', 'No más barro en nuestras casas', 'Queremos vivir sin miedo' o 'Las aguas por su cauces, no por nuestras casas', eran algunos de los cientos de carteles que podían verse en una manifestación a la que han acudido políticos de los municipios afectados. El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, y el de Torre Pacheco, Antonio León, manifestaban que "estamos con nuestros vecinos, que piden soluciones y unidad de todas las administraciones; ha llegado el momento en el que no se puede mirar para otro lado, y hacer inversiones económicas", limpiar ramblas, desagües y la rede de drenaje de Cartagena. "Esto se puede evitar", ha subrayado León.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Afectados por las inundaciones, Santiago Pérez, ha seguro que se sienten "defraudados" con las distintas administraciones "porque no toman ningún tipo de medida", llevamos tres años, desde las inundaciones de 2016, reclamando que se hagan actuaciones, "pero no se hace nada, solo proyectos que no se concretan en nada".

No ha querido perderse la cita el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, para demandar "un plan de infraestructuras y acciones de todas las administraciones para defender nuestras poblaciones, y en esto no hay colores". En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PP de Los Alcázares, Nicolás Ruiz, "tenemos que estar con el pueblo, hoy más que nunca tenemos que estar todos juntos, no hay color político en las catástrofes, reivindicando en San Esteban y la Delegación del Gobierno para que nos hagan caso".

También acudía la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, que reivindicaba medidas para el Mar Menor, acompañada de representantes de la Cofradía de Pescadores.

Tras estas declaraciones salía el Comisionado especial para coordinar las ayudas por las inundaciones y consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que ha asegurado a alcaldes y vecinos el compromiso del Gobierno regional "a buscar financiación como sea y donde sea y hacer todo lo que esté en nuestra mano" para dar soluciones. Posteriormente, la asociación de vecinos ha pedido una reunión y el consejero les ha atendido en el Palacio de San Esteban.

Una reunión a la que se sumaban los alcaldes y tras la que el consejero ha manifestado entender que los vecinos salgan a la calle a pedir soluciones. "Están en su derecho, es normal que estén preocupados, sufrieron las inundaciones en 2016 y ahora el mayor episodio de inundaciones de la Región" pero desde el Gobierno de Fernando López Miras "estamos totalmente comprometidos en dar soluciones; se acabado el tiempo de reproches, y cogemos el testigo de coordinación".