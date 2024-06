Un milagro en forma de camión para el Buen Samaritano: "Una bendición"

"Un milagro y una bendición", explica Juan José Sánchez, responsable del Buen Samaritano. El caso de la ONG hace bueno el dicho de que cuando una puerta se cierra se abre una ventana. En este caso, en meses complicados, han recibido una donación que roza lo milagroso. Un colectivo, de forma anónima, se ha unido para comprarles un camión.

Se trata de un vehículo nuevo, valorado en unos 70.000 euros, y que sustituye al que perdieron y que no dejó más que 1.500 euros tras ser hecho chatarra. Las deudas se acumulaban y se unía que debían pagar a un transportista privado para hacer todos los viajes con los alimentos que reciben las numerosas familias que les reparten semanalmente.

Una situación dura

Reconocen desde el Buen Samaritano que "Lloramos al ver el camión, porque teníamos una situación muy compleja agravada por el tema del vehículo". Ahora, siguen necesitando la ayuda de todos, porque la situación económica es compleja. "Necesitamos la ayuda de todos, porque se acumulan las facturas. Hace más de 8 meses que no recibimos alimentos del Fondo Europeo. A estas alturas ya habríamos recibido dos entregas con un total de unos 50.000 kilos de alimentos. El Banco de alimentos tampoco recibe. Ya se ve la nueva política de Europa como funciona.

"La leche, las legumbres...todo ha subido muchísimo y es complicado. El aceite ni lo vemos. Casi no tenemos presupuesto. Gracias a Dios que el Banco de alimentos nos manda leche, pero no podemos darle tanta a las familias como les dábamos antes". La forma de ayudarles más productiva es la económica, a través de las diferentes cuentas que tienen en las entidades bancarias, porque así parte se destina a la compra de alimentos y parte a la logística. De cara al verano recuerdan que ellos siguen con su labor porque hay muchas familias necesitadas y esas urgencias no se van de vacaciones.