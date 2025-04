El miedo no debe llevarte a hacer clic: Víctor Navarro nos alerta sobre las estafas durante la primavera

Y seguimos intentando hacer semana a semana que tengan ustedes una vida más (0:26) tranquila. Evidentemente, bueno, pues siempre les decimos que la precaución a (0:30) la hora de afrontar ciertos temas es fundamental, pero aún así, oye, no quita (0:35) que en ciertas etapas del año haya mensajitos que se repiten. Hablamos de (0:40) esas estafas virtuales y que muchas veces nos confunden pues por eso, por la (0:44) etapa en la que estamos.

Por ejemplo, en estas fechas que está todo el mundo con (0:47) la declaración de la renta, pues también ahí se esconden fraudes o intentos de (0:52) fraude, porque esperemos que ninguno de nuestros oyentes caiga en ninguno. Para (0:56) asegurarnos, vamos a contar como siempre con nuestro criminólogo y policía con (1:01) Víctor Navarro. Víctor, buenos días.

¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite? Pues encantados y de (1:05) hacer la vida un poco más tranquila de nuestros oyentes que tienen que ir (1:08) descartando mensajitos en estas fechas. Bueno, sí, parece que cuando hablamos de (1:13) este tipo de estafas, de este tipo de phishing, somos malos aburreros, pero hay (1:18) que estar, ojo a visor, hay que estar pendientes. Y, bueno, pongo un poco también (1:24) en aviso y, como bien has comentado, el tema de la campaña de Hacienda, ya no sé (1:30) qué es peor, si la estafa o todo el trámite que hay que hacer todos los años, (1:34) pero que hay gente que al final pues se cree ese tipo de mensaje que también hace (1:40) un par de años también vimos que incluso se recibía en papel.

Entonces, pues bueno, (1:46) que seamos prudentes, que tengamos en cuenta todas las recomendaciones que (1:49) siempre hacemos al respecto en cuanto a organismos oficiales que no van a mandar (1:54) ningún tipo de mensaje mail, que no van a dar citas a través de, pues, de algún (2:00) tipo de mensaje, sino que, bueno, pues tal y como dicen las leyes de procedimiento (2:07) administrativo, pues va a ser todo a través de certificados digitales y a (2:11) través de plataformas seguras. Que además la propia agencia tributaria en su página (2:17) web muestra ese mensaje, bueno, pues de que ellos ni por correo, ni por sms, ni por (2:22) vizum solicita ni dinero, por supuesto, pero tampoco información, datos (2:27) personales, que al final, Víctor, nos cuesta lo mismo que el dinero. Pues sí, (2:32) bueno, al final este tipo de delincuentes, al final, pues si intenta (2:38) obtener este tipo de datos, bien al final crear bancos de datos, bancos de (2:44) información, esos mensajes molestos que en alguna ocasión hemos recibido de una (2:50) herencia de un país africano, pues viene de todo esto, de pinchar sin saber, de (2:57) echar en un enlace o abrir un correo electrónico en este sentido y yo creo (3:04) que al final debemos de seguir esa recomendación que viene realizado la (3:08) agencia tributaria y siempre con esa precaución de vida, ante la duda, siempre (3:14) pues esos canales de seguridad, esos canales de fuerza y cuerpo de (3:20) seguridad, o bien vía judicial o la propia plataforma, pues darle publicidad (3:26) para que se elimine cualquier tipo de mensaje, en el caso que sean las redes (3:29) sociales.

Que en muchos casos, cuando llega de Hacienda, cuando llega de la (3:34) agencia tributaria, pensamos, bueno, pues la devolución, no sé qué, algún detalle (3:37) que necesitan, pero también nos pasa con el miedo, porque de la DGT también (3:42) llegan, bueno, que no es de la DGT, ya lo decimos, es spoiler, pero que no es de la (3:47) DGT, pero llegan continuamente, hay gente que le llegan continuamente, le han (3:51) multado por exceso de velocidad y ahí caemos de miedo, ¿no? Sí, bueno, de hecho (3:57) ese apunte, hace poco a mi padre lo recibió, y dice, mira, he recibido un mensaje de (4:03) denuncia por exceso de velocidad, mira, ya de entrada la propia DGT no te va a (4:07) decir la infracción que tiene, entonces te va a decir notificación y va a estar (4:14) pues una notificación en el tablón edital de tráfico y no te va a decir de (4:20) entrada pues qué infracción has cometido, ojalá, ojalá, porque se ve muchas veces (4:24) esa carta tan temida que se recibe a casa y que pone DGT y a lo (4:31) mejor luego era el carnet de conducir y no era una denuncia, pues que tengamos en (4:35) cuenta ese dato tan importante que pues hay que tenerlo en cuenta, entonces pues (4:41) bueno, pues como digo, repito igual que la agencia tributaria, al final la (4:46) Dirección General de Tráfico no va a mandar un mensaje, no va a mandar un sms, (4:51) en todo caso, como digo, pues que haya una notificación y te dirá en qué web (4:57) tienes que meterte, pero tampoco va a dejar que entres a través del mensaje, o (5:02) sea, que pues sí una serie de criterios y una serie de seguridad para evitar (5:08) pues confusión con los mensajes falsos. De hecho, no sólo te dice multa por (5:14) exceso de velocidad, sino que te dice, por ejemplo, el que tengo yo delante 30 (5:17) kilómetros de hora 50 euros, que ni siquiera sé si coincide con el dinero (5:22) que te cobrarían en la realidad y te dice paga puntualmente para evitar (5:26) acumulación, acumulación de que desmulta. Imagínate, pues sí, pues efectivamente no (5:33) coincide y bueno, digamos que una pues una literatura un poco ambigua en este (5:41) sentido, entonces, pues bueno, que lo primero que tenemos que hacer es, en este (5:48) caso, desconfiar y si vemos que puede ser verdad, no pasa nada, hay canales (5:53) específicos de la Dirección General de Tráfico o de la agencia tributaria y (5:57) pedir explicaciones en este sentido y no nos va a dar la información en el (6:01) momento que llamemos.

COPE Intento de estafa con una multa

Bueno, pues yo creo que no está mal recordarlo, aunque yo (6:06) creo que ya casi casi nadie abre enlaces, pero oye, que alguno puede caer por el (6:10) miedo de pensar en este viaje que hice, me han puesto una multa, pues vamos a (6:14) evitarlo y por supuesto que no nos van a devolver la declaración de la renta a (6:18) través de un mensaje o de un correo electrónico. Víctor, muchísimas gracias, (6:22) que tengas feliz Semana Santa y nos hablamos la próxima semana. (6:26) Perfecto, un abrazo.