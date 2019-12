El miedo a la Dana de los Nietos

Hoy no ha pasado nada, pero la sensación en Los Nietos es que si las lluvias vuelven a caer con fuerza la situación volvería a ser la del mes de septiembre, porque tan solo el se han limpiado las parte de la rambla que implican al Ayuntamiento. Desde la asociación de vecinos reclaman la atención de la Confederación hidrográfica en una de las zonas conflictivas. La presidenta advierte que los más mayores hablan de una rambla de 20 metros que ha quedado menguada a pocos metros por los árboles, la maleza y los arrastres que han ido acumulando por los diferentes capítulos de lluvia. Piden actuaciones urgentes porque puede pasar de nuevo lo que ya sufrieron en septiembre. Hoy afortunadamente no ha ocurrido nada que sea reseñable fuera de lo que supone la lluvia.

Nani Vergara reconoce que el estado de la playa es para llorar. De un color rojo tierra es el síntoma evidente del dolor que ha traido al pueblo la Dana y no mejora. "Parece que tenemos el campo en el agua. Deben vigilar también las zonas de cultivo que están demasiado cercanas al mar y actuar sobre la rambla". Sin embargo, si hay algo que todavía les duele más es la situación de ls pescadores. La responsable vecinal hace un llamamiento para que la gente no deje de consumir el pescado del que comen muchas familias en la zona. "Se han quedado sin ayudas y encima el poco pescado que sacan no lo venden porque la gente tiene miedo. No deben tenerlo. El pescado está analizado y en condiciones. Yo lo como y ni me ha pasado ni me vaa pasar nada, porque está en condiciones óptimas para su consumo".