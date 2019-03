La Mesa de Viabilidad de la Provincia descarta por ahora movilizaciones por la reforma Estatuto de Autonomía

La Mesa de la Viablidad de la Provincia, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca de Cartagena y Movimiento Ciudadano han manifestado conjuntamente su desacuerdo con el procedimiento parlamentario de la reforma del Estatuto de Autonomía porque aseguran se ha "cocinado" a última hora, con reuniones exprés y a espaldas de la sociedad.

Aunque el presidente de la Mesa de la Viabilidad de la Provincia de Cartagena, Antonio García, ha sido muy crítico con el trámite, entiende que no se puede convocar una movilización de la población sin conocerse realmente cuales serán las modificaciones.

García ha calificado de "indecentes" las formas que se han utilizado para reformar el Estatuto.

Un representante de la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca, Aurelio Valverde, considera que no ha habido un proceso de intercambio de información entre los grupos parlamentarios y la sociedad.

Desde Movimiento Ciudadano, José López, opina que los diputados son conscientes que la comarca y el municipio de Cartagena saldrán perjudicados con la reforma y de ahí el "oscurantismo" con el que se está tramitando. A López le ha llamado la atención la "celeridad que para un tema tan complejo y serio" han actuado diputados que no estarán la próxima legislatura, ha dicho.

Los cuatro grupos de la Asamblea, PP, PSOE, Podemos y Cs,han alcanzado un principio de acuerdo para aprobar el lunes una reforma integral del Estatuto de Autonomía que incorporará nuevos derechos y competencias.

Una vez aprobado por la Asamblea Regional, deberá ser ratificado en las Cortes y por los ciudadanos de la región en un referéndum.