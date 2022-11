Al Di Meola clausura este sábado el Cartagena Jazz Festival

Al Di Meola vuelve al Cartagena Jazz Festival. En esta ocasión será para clausurar los conciertos de esta edición, la número 41, en el Nuevo Teatro Circo. En el concierto, el que está considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos presentará su último trabajo, donde versiona canciones de The Beatles. Será a las 20:30 horas. Con entradas a 20 €.



Antes, a las 12:30 horas, en la plaza del Icue, actuará la Big Band del Conservatorio de Música de Cartagena que trae al Cartagena Jazz Festival una evolución del género, desde su orígenes hasta la actualidad. También interpretará varias bandas sonoras muy conocidas, versionadas a jazz. La agrupación estará dirigida por Ginés Martínez Vera.



AL DI MEOLA



Al Di Meola nunca defrauda en concierto, con un nivel interpretativo sobrenatural, el guitarrista estadounidense siempre demuestra que ejerce como nadie de apóstol de eso que se ha dado en llamar la fusión jazzística, en su caso, tanto con el rock como con las músicas del mundo.



Viene a Cartagena, habitual del festival, a presentar su último disco, el segundo que dedica a The Beatles. Un disco que, lanzado en 2020, tituló como uno de los temas del álbum Let It Be (1970) de los cuatro de Liverpool, ‘Across The Universe’. El segundo LP de su carrera que dedica a John, Paul, George y Ringo. El primero ‘All Your Life’ lo publicó en 2013.



Tan virtuoso como influyente, la trayectoria de Al Di Meola abarca cinco décadas y multitud. Es uno de los mejores guitarristas de nuestro tiempo. Su continua fascinación por la síncopa rítmica compleja, combinada con melodías líricas provocativas y una armonía sofisticada, ha sido el núcleo de su música a lo largo de una célebre carrera llena de premios.



Descubierto por Chick Corea, su nombre en nuestro país está vinculado estrechamente a Paco de Lucía, y a ese mítico disco “Friday Night in San Francisco” que grabó con de Lucía y John McLaughlin; disco que vendió millones de copias y sigue estando considerado uno de los álbumes de guitarra acústica más influyentes de todos los tiempos. Leyenda viva de la guitarra y de la fusión de estilos, será el encargado de clausurar el Cartagena Jazz Festival.