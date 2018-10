Menudo visita el Cartagonova con un líder muy gallito

Duelo de gallos, dice el Cartagena en su cartel anunciador de un choque entre el campeón de Liga y el actual líder, un Melilla que coquetea hace ya varios años con la zona que da acceso a soñar pero cuya ilusión no termina de cuajar. Buscan que sea su año definitivo. Llega al Cartagonova con una sola mancha en el expediente y fue el 5-1 encajado en el campo del Granada B. Luce en la primera plaza con cinco triunfos, un empate y ese tropezón reseñado. El Efesé empezó con dificultades para sumar, pero tres triunfos consecutivos le han colocado sexto, a cinco puntos del equipo que visita el municipal con un bloque que se está mostrando sólido y con un jugador bien conocido por parte de la afición cartagenera porque ha lucido en dos etapas la elástica albinegra.

Juan Carlos Menudo tendrá el domingo un partido muy especial. Tras dos años en la Ponferradina, el último con sabor muy amargo, vuelve a disfrutar del fútbol en Melilla. Llega más maduro y con la ilusión de conseguir un ascenso a Segunda División que no pudo conseguir con el FC Cartagena. Dejó buenos amigos a los que desea suerte, pero durante los noventa minutos no habrá lazos que valgan y lo dará todo porque el líder salga reforzado del recinto portuario. Firma el ascenso de ambas entidades al final del curso y confiesa su amor a la entidad cartagenera, a pesar de que su salida no fue como le habría gustado. El futbolista sevillano tendrá una cita muy especial.