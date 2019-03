Medio Ambiente investiga las causas de los niveles de contaminación en dos polos de Cartagena

La Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor ha activado el Protocolo marco de contaminación en Cartagena, con el nivel 1 correctivo en La Aljorra y con el nivel 2 correctivo en el Valle de Escombreras, por la superación del valor límite diario de partículas PM10.

La concentración media diaria de partículas PM10 registrada ayer en La Aljorra fue de 83 microgramos por metro cúbico (?g/m3) en La Aljorra y de 54 Mg/m3 en el Valle de Escombreras, frente a los 50 ?g/m3 que se establece como valor límite diario que no puede superarse en más de 35 ocasiones por año, según el real decreto sobre mejora de la calidad del aire.

Por su parte, los niveles de contaminación por partículas PM10 registrados en Alumbres (29 Mg/m3) y Plaza de Mompeán (30 Mg/m3) no han superado los valores límite de referencia.

La Dirección General de Medio Ambiente está realizando las comprobaciones oportunas para identificar la posible causa de dichas superaciones, las cuales también se han registrado en la ciudad de Murcia.

Entre las medidas recomendadas durante el periodo que se mantenga activo el nivel preventivo se encuentran la de utilizar preferentemente el transporte público, uso compartido de los vehículos privados y evitar en la medida de lo posible los desplazamientos en vehículos privados cuando no sea estrictamente necesario, especialmente en los desplazamientos dentro de las poblaciones.

Además de no realizar quemas de rastrojos ni márgenes agrícolas, y evitar la realización de movimientos de tierra o labrado de zonas de cultivo, así como tratar de evitar la exposición al aire ambiente de personas especialmente sensibles, tales como niños, ancianos y enfermos.