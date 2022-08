Plaza Mayor se abrirá al tráfico y a los peatones a mediados de septiembre

La fachada marítima del puerto lucirá renovada a mediados de septiembre gracias a la primera fase de Plaza Mayor, “un proyecto de integración del puerto con la ciudad, en el que se puede recuperar todo el potencial del mismo”, ha dicho la alcaldesa, quien ha recordado que el espacio contará con una programación cultural y de ocio durante todo el año.

Asimismo, la zona contará con los nuevos locales de restauración, concretamente, el proyecto Alviento, cuya apertura se realizará el próximo 8 de septiembre; así como el nuevo gastromercado, que se ubicará en la antigua sede de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, ha insistido en que este nuevo espacio se conectará con la Plaza Héroes de Cavite, que se adecuará próximamente, y la del Ayuntamiento. Además de los trabajos de pavimentación, también se han realizado labores de soterramiento del cableado aéreo, así como trabajos en las redes de saneamiento.

En la actualidad, un centenar de operarios trabajan en las obras, que comenzaron el pasado mes de enero. Esta zona de Plaza Mayor contará con un vial con pavimentación unificada, más de 2.500 plantas de vegetación en todo el espacio, más 1.200 metros de sombraje y 650 metros cuadrados de la Plaza de Cartagenas del Mundo ”, ha subrayado Muñoz.

El nuevo diseño de Plaza Mayor permite ampliar los espacios peatonales, a la vez que garantizar la fluidez de la circulación rodada, en sintonía con el plan de movilidad municipal, la Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CRUCEROS OTOÑO

Cartagena contará con el mejor otoño en materia de cruceros de toda su historia, así lo ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la visita realizada a las obras de Plaza Mayor en el puerto, acompañada de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz y su director, Fermín Rol.

Con una media diaria de mil cruceristas, entre septiembre y noviembre llegarán a Cartagena un total de 90.000 pasajeros a bordo de 75 buques, “12 barcos más que en el otoño de 2019, el mejor año en llegada de cruceros a Cartagena, con unas cifras de 89.000 cruceristas y 62 escalas en este periodo”, ha recordado Arroyo.

En concreto, en el mes de septiembre se contabilizarán 13 escalas y 19.000 pasajeros; octubre contará con 36 escalas y 32.000 pasajeros; y noviembre registrará 26 escalas.

Con estos datos, octubre se perfila, según la alcaldesa, como “el mejor mes en cuanto a número de escalas”, con 36 escalas, y noviembre será el mes más destacado en cuanto a número de pasajeros, cuya cifra supera los 40.000 cruceristas, así como tres dobles escalas y dos triples.

En esta línea, la presidenta del Puerto ha recordado que Cartagena volverá a acoger al crucero Wonder of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, considerado como el buque más grande del mundo. “De los 40.000 pasajeros, 6.000 llegarán con este barco”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado