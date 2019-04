MC-CCD quiere conseguir treinta mil votos para entrar en la Asamblea

El candidato por la coalición municipalista regional impulsada por Movimiento Ciudadanos, Antonio García, ha cifrado el objeto para las próximas elecciones autonómicas en obtener "30.000 votos y cuatro o cinco diputados. No cabe ninguna duda: "somos capaces de conseguir ese reto", ha señalado García.

El candidato ha afirmado que "vamos a llevar a la Asamblea Regional una voz que no está filtrada por los intereses de los grandes partidos; la voz de los municipios". La coalición trabajará para que tenga lugar la segunda descentralización, "de las comunidades autónomas a los municipios".

Doctor en Economía y docente en la UPCT, García ha sido director del Centro de Iniciativas Turísticas y la Escuela de Turismo, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, máster en Economía por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad de Murcia.

Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa la UCPT y, en la actualidad, es profesor titular en el Área de Fundamentos de Análisis Económico de la universidad cartagenera

El economista Jesús Manzano, coordinador regional de la Coalición de Centro Democrático (CCD), ocupará el número dos de la lista de la coalición a la que se han sumado una decena de partidos de otras localidades, entre ellos, el Partido Independiente de Torre-Pacheco que aportará al número tres de la lista electoral.

Doce municipios están integrados en esta coalición al tener presencia las distintas formaciones que la componen en Alcantarilla, Alguazas, Archena, Cartagena, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, San Javier y Torre-Pacheco.