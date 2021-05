Más de 500 tractores toman Cartagena para defender el Trasvase Tajo-Segura

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha salido hoy a la calle para defender el Trasvase Tajo-Segura y las aportaciones necesarias para garantizar la subsistencia de la agricultura de la comarca. En la convocatoria han participado organizaciones agrarias y empresariales, grupos políticos y ayuntamientos de la zona.

El Círculo por el Agua había convocado actos de protesta simultáneos este sábado en 16 municipios del Levante. Unas movilizaciones planteadas como rechazo al "incremento" de los caudales ecológicos en el río Tajo propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica y al cambio de reglas de explotación del Tajo-Segura.

La manifestación en Cartagena ha congregado a miles de personas que a bordo de coches, camiones y tractores han recorrido la ciudad y se han concentrado en el Paeo de Alfonso XIII donde se ha leido un manifiesto. Los organizadores han sido recibidos por el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, que les ha trasladado su apoyo.

Los regantes aseguran que el Ministerio "pretende aumentar caudales ecológicos en algunos tramos del Tajo, que no van a solucionar los problemas medioambientales del río porque lo que se necesita es una mejor depuración de sus masas de agua".

"Esos recortes no van a cambiar la situación del río Tajo, pero sí supondrá un gran problema para el Levante. No solo para el sector agrícola que tanto aporta al PIB y al cuidado del medio ambiente con sus cultivos, sino también al abastecimiento porque no olvidemos que el Trasvase también trae agua para el consumo humano". ha señalado el presidente de la CRCC, Manuel Martínez.

Para Martínez, la ministra pretende hacer retroceder la Región y al campo al año 1979 y ha recordado que con las medidas que pretende el Ministerio el precio del agua se encarecerá un 30%.

El representante de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha lamentado que se tenga que llegar a este tipo de situaciones "porque los políticos no atienden a criterios técnicos y anteponen sus intereses partidistas o edeológicos a las necesidades reales".

El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha dicho que la protesta está "más que justificada porque la agricultura y toda la Región se juega su futuro por decisiones que no son justas". Luengo recuerda que más de 106.000 puestos de trabajo dependen del Travase.

A la protesta han acudido las alcaldesas de Cartagena, San Pedro del Pinatar y Fuente Álamo, Ana Belén Castejón, Vistación Martínez y Juana María Martínez; y los alcaldes de San Javier y Torre Pacheco, José Miguel Luengo y Antonio León.

Castejón ha recordado el compromiso de los ayuntamientos para defender una infraestructura tan necesaria para todos como es el Trasvase y la obligación de las administraciones de estar al lado de sus agricultores.

En la concentración de la Asamblea Regional también han estado la consejera Valle Miguélez, el senador popular Francisco Bernabé; el portavoz del grupo popular Joaquín Segado; la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; y la presidenta de COEC, Ana Correa, entre otros.

Estas manifestaciones, que se realizarán bajo el lema 'En el Levante, sin Trasvase desierto y paro', han tenido lugar en las tres provincias regadas por el trasvase, que este año ha cumplido 42 años.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la Región de Murcia, las protestas se han desarrollado en Cartagena, Santomera, Totana, Alcantarilla, Sangonera La Seca, Alhama de Murcia, Ceutí, Mula, Lorca, Abanilla, Pliego y Fortuna.

Por su parte, en Almería, se ha celebrado en Huércal-Overa y en Alicante Elche, Orihuela, Albatera y Pilar de la Horadada.