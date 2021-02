Más de 150 denuncias por incumplir las restricciones durante el fin de semana

La Policía Local sigue con sus férreos controles durante los fines de semana para vigilar que se cumplen las medidas restricciones y durante el pasado fin de semana ha interpuesto 155 denuncias por incumplimientos de las medidas vigentes.

La mayoría de las sanciones se deben a reuniones de grupos de personas no convivientes en la vía pública, con un total de 76 denuncias por este motivo. El hecho de no llevar puestas las mascarillas o no usarlas de la forma adecuada se ha saldado este fin de semana con 29 multas.

A éstas hay que añadir las 13 denuncias por circular varios no convivientes en el mismo vehículo, 12 por incumplir del confinamiento perimetral, 19 por saltarse el toque de queda y las 6 que se han puesto a establecimientos por prestar servicio en los locales.

El concejal de área, Juan Pedro Torralba, ha explicado que “desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Cartagena hemos puesto a todo nuestro personal a trabajar para frenar esta pandemia que está cobrándose muchas vidas todos los días, saturando hospitales, arruinando negocios y llevando a la extenuación a muchos trabajadores esenciales”.

Además, los agentes han instalado 44 controles en las carreteras del municipio controlando a un total de 1.164 vehículos.