Martínez Pagán pide que se proteja y cuide la Semana Santa

Un pregón lleno de recuerdos y reivindicativo, ha pronunciado Tomás Martínez Pagán ante unas 500 personas en el Batel.

Durante su intervención, además de repasar con emotividad la vinculación de su infancia y adolescencia con las procesiones cartageneras, no ha querido desaprovechar el momento para reivindicar aspectos relacionados con la Semana Santa y la ciudad.

El pregonero ha pedido al ayuntamiento y a otras organizaciones que cuiden la Catedral Antigua porque “es el templo que nos une con el pasado en nuestro Credo en Jesús Salvador”.

El pregonero también ha pedido que “la Semana Santa y Cartagena necesitan tener un casco histórico habitado en donde el bullicio no sea por los bares y establecimientos a determinadas horas, sino por el tránsito de esas personas que disfrutan del paseo por la ciudad antigua donde están viviendo”, además, ha añadido que “la ciudad y sus gentes deben abrazar nuestros desfiles pasionales”.

Tampoco ha olvidado grandes eventos que se realizaban en la ciudad y que se han ido perdiendo con el paso de los años, ni tampoco la ausencia de un museo de Semana Santa.

Sobre un escenario luminoso y galano, ha repasado grandes recuerdos relacionados con la Seman Santa y su infancia en la Media Legua y Los Mateos.

En su adolescencia fue cuando comenzó a salir en la procesión del Cristo del Socorro donde según Tomás Martínez Pagán, “la llegada de la Caridad, el silencio, un tambor con sordina, los rezos de las estaciones con unos espectadores que están activos, porque acompañan a la procesión en su discurrir, hace que te sientas reconfortado, que compruebes de primera mano que la oración y el recogimiento son cada día más necesarios”.

Durante su pregón, ha tenido palabras de agradecimiento hacia las cofradías cartageneras, de las que ha destacado y repasado la "personalidad diferenciada" de cada una.

Tomás Martínez Pagán ha hecho un llamamiento “no se puede bajar la guardia y hay que exigir a los penitentes que recuerden que deben mantener nuestra forma de sentir la procesión, aunque, reconozcamos que eso ¡exige sacrificio!”.

“La Semana Santa de Cartagena del siglo XXI será la incorporación total de la mujer que ocupará los puestos de decisión, será la Semana Santa de encuentro con las raíces, de ayuda entre cofrades, será la Semana Santa de la confirmación de nuestra identidad y será la Semana Santa de la gestión empresarial”, ha señalado Martínez Pagán que ha afirmado que “lo esencial no se toca, sino que se potencia, se mantiene, se conserva y se mima”. Una premisa que quieren seguir a la hora de acercar la Semana Santa a los jóvenes con las nuevas tecnologías porque “lamentablemente para muchos la Semana Santa es una semana de vacaciones y no una bella tradición”.

Sublime ha sido la terminación del pregón a los sones del himno nacional, como según Tomás Martínez Pagán, concluyen igualmente todos las procesiones y la Semana Santa con la recogida de la Virgen del Amor Hermoso.

Finalizado el pregón, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha hecho entrega de una placa y un escudo de oro a Tomás Martínez Pagán, y el tradicional broche y placa a la nazarena, María Consolación Pavía Galán.

Todo el pregón ha estado armonizado por piezas de Semana Santa interpretadas por la agrupación musical Nuestra Señora de la Soledad de Molinos Marfagones y por diferentes participantes escenificando los diferentes recuerdos y momentos de la Semana Santa relatados por el pregonero.

El acto ha contado con la presencia de las primeras autoridades locales y regionales como el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, el Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, el almirante de Acción Marítima, Juan Luis Sobrino, y los cuatros hermanos mayores de las cofradías, entre otros.

A la salida, se han repartido ejemplares del libro del pregón con ilustraciones de diversos artistas que han colaborado como Kraser, Javier Lorente, Ángel García Maciá, Jesús Inglés Canalejo, Esteban Bernal, Salvador Torres, Antonio Bernal Maiquez y Virginia Bernal.