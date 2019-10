María Dueñas pide acción a los responsables de salvar el Mar Menor

La marcha por el SOS Mar Menor ha terminado frente a la Asamblea Regional. Cuando ha comenzado el acto final, el final de la manifestación estaba muy lejos de la zona en la que se ha leido el manifiesto con la enorme satisfacción de haber contado con 55.000 personas de la Región que han salido a las calles a luchar porque este tesoro no termine de morir ante la inacción. La federación vecinal ha decidido que tres mujeres se hayan repartido el emotivo manifiesto con el que ha concluido una emocionante y cívica jornada de lucha. Han sido las representantes de pacto por el Mar Menor, la federación de vecinos y de los representantes de los pescadores de la cofradía de San Pedro. Sin embargo, antes que ellas, el turno de palabra ha sido para María Dueñas tras confirmar que han sido casi 60.000 los que se han dejado la garganta pidiendo medidas urgentes.

La exitosa escritora ha dado voz al sentimiento de una Región por su Mar Menor. De los que han estado y de los que no han podido acudir. Dueñas ha pedido acción. "Esta manifestación es una muestra grandiosa y potente de lo que nos duele a todos el Mar Menor. Nuestro pequeño mar se ha saturado, se ha cansado. Es frágil y está exhausto. Las malas prácticas, las negilencias públicas y privadas, el maltrato sistemático y tolerado nos traen hasta aquí. Décadas de agresiones en las que por parte de los responsables ha habido descontrol e inacción. Los atentados medio ambientales no son una novedad. Recordamos Portmán y no podemos permitir otro. No podemos dejar que un entorno único y privilegiado acabe como un vertedero espeluznante y atroz. Si así fuera no resistiríamos las miradas de nuestros a preguntarnos qué hicimos nosotros para salvar el mar Menor".

La novelista ha pedido que las promesas y el optimismo iluso se cambien por medidas inminentes escuchando a los expertos para conseguir una regeneración total de una lámina de mar que es de todos los que se maravillan ante sus orillas. Ha pedido que "si no se sienten competentes den un paso atrás y dejen que sean otros más comprometidos puedan poner las medidas".

