Margarita Robles destaca en Cartagena el papel estratégico de la Armada en la neutralización de minas navales

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado en Cartagena la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM), unidad que ha calificado como "vanguardia internacional" en la protección de la seguridad marítima. Acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, la ministra ha conocido de primera mano las capacidades de esta fuerza.

Robles ha subrayado la importancia de esta unidad en el actual contexto internacional convulso. En este escenario, ha señalado que las minas navales actúan como "drones marítimos", ya que son económicas pero tienen la capacidad de causar daños millonarios y restringir la libre navegación.

Tecnología y polivalencia

Durante la jornada, la ministra ha asistido a una demostración de capacidades que ha incluido la activación de buceadores y el empleo de material submarino con sonar para la detección de artefactos. Posteriormente, ha embarcado en el cazaminas 'Turia', uno de los seis buques de la clase 'Segura' que integran esta fuerza con tecnología para garantizar la libertad de navegación y la apertura de rutas marítimas críticas.

La titular de Defensa también ha puesto en valor la polivalencia de la FMCM, que no solo opera de forma regular en agrupaciones permanentes de la OTAN, sino que también ha demostrado su valía en escenarios de emergencia nacional. A este respecto, ha recordado el "papel fundamental" que desempeñó durante la dana de Valencia, donde sus medios especializados contribuyeron a localizar vehículos sumergidos y a la búsqueda de supervivientes.

El cometido principal de la Fuerza de Medidas Contra Minas es asegurar el acceso a los puertos y proteger infraestructuras críticas en el entorno marítimo. Se trata de una labor que Robles ha definido como "indispensable para la defensa y la operatividad naval" en cualquier escenario de crisis o conflicto.