La Mar de Músicas presentará su programa con actuaciónes de M. Lacroix y Karmacadabra

La Mar de Músicas 2019 presentará el 11 de abril su programación musical, centrada en Portugal, el país invitado a la vigésima quinta edición, en una fiesta gratuita que se celebrará en el patio del antiguo Cuartel de Infantería de Marina (CIM) y en la que actuarán Karmacadabra y el pinchadiscos M. Lacroix.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez, ha vinculado la celebración de una "fecha muy especial", como es cumplir un cuarto de siglo de existencia del principal evento cultural del municipio, con presentar al público en primero lugar el programa de conciertos.

Martínez ha resaltado que Karmacadabra es un grupo cartagenero de fusión que protagonizó una actuación "muy especial y multitudinaria" en la pasada edición en la plaza de San Francisco, mientras que M. Lacroix es un "gran conocedor" de las músicas de La Mar.

La organización abrirá las puertas del antiguo CIM a las 21 horas, y media hora más tarde comenzará el concierto al tiempo que se dará a conocer la programación musical y el personal de la concejalía de Cultura resolverá dudas sobre el calendario o la venta de entradas.

Martínez ha matizado que la fiesta concluirá a las 23.59 horas para no interferir en ningún acto de la Semana Santa de Cartagena, que comienza horas después, en plena madrugada, con el Vía Crucis del Cristo del Socorro.

Karmacadabra es un grupo musical de Cartagena que surgió en 2014 y mezcla el mestizaje, reggae, ska, flamenco, swing o drum and bass, mezclando en sus directos la música con disciplinas artísticas como performance, pinturas o audiovisuales. El límite en su música lo ponen ellos mismos, y hasta ahora no lo han encontrado, según la organización.

Por su parte, Michele Lacroix es el nombre artístico del reconocido experto en música Miguel Tébar, que el año pasado celebró sus tres décadas como precoz pinchadiscos. Comenzó a finales de los ochenta en Murcia compartiendo las cabinas en algunos bares de moda.