La Mar de Músicas se despide este sábado con Fuel Fandango y Rigoberta Bandini

La Mar de Músicas llega a su fin este sábado 24 de julio, y el festival dice adiós con Fuel Fandango, que presentará 'Origen', un viaje emocional donde los sonidos urbanos, flamencos, africanos y de raíz confluyen.

Pero antes por el festival cartagenero pasarán Rigoberta Bandini, la cantante del momento, y la vasca Verde Prato. El concierto de Arde Bogotá está suspendido. Hay entradas agotadas para todas las actuaciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Verde Prato es el proyecto de Ana Arsuaga, artista que deslumbra con igual soltura en la música y la pintura. Sus canciones, como sus cuadros, cuentan historias y beben del folclore vasco. Canta en euskera, castellano y ruso, como en To ostatnia niedziela, un tango de origen polaco, que aparecía en la película de Nikita Mijalkov, Quemado por el sol, y en Trois couleurs: Blanc de Krzystof Kieslowski.

Verde Prato experimenta con la voz y se acompaña solamente de un looper y un teclado que consuman la unión entre la melodía y las palabras. Una artista que apuesta por la sencillez que deviene intensidad en sus cautivadores directos.

Por su parte, Rigoberta Bandini en realidad se llama Paula Ribó y antes de cantante fue actriz, escritora y directora. Cuando presentó su primer tema, Too many drugs, jamás pensó que meses después sonaría en una de las series del momento, Veneno, de los Javis, y que su In Spain We Called It Soledad iba a rozar el millón de visitas en Youtube y superarlo en Spotify.

Rigoberta es una cantante fabulosamente heterodoxa, capaz de hacer bellísimas versiones como Cuando tú nazcas, de Mocedades, o de lanzar temas cargados de humor como Perra, una canción reivindicativa y feminista, que de manera sutil lanza un gran mensaje detrás de ese ritmo bailongo y descarado. Su música es un soplo de aire fresco, difícil de clasificar en la música española. Rigoberta Bandini es la cantante del momento.

Finalmente, Fuel Fandango es un dúo formado por el productor Alejandro Acosta y la cantante cordobesa Cristina Manjón, más conocida como Nita. Su fusión flamenco-coplera con música negra y ritmos propios de la electrónica de vanguardia, que van del house al electroclash o la funkadelia, se han convertido en su sello. Uno de los grupos con mayor proyección mundial cuya identidad y evolución son absolutamente reconocibles.

Su cuarto disco, Origen, alberga los vértigos de este siglo y a la vez, es una invitación a volver a la naturaleza, al amor, como salvavidas de todo. Un viaje emocional dualista donde los sonidos urbanos, flamencos, africanos y de raíz, invitan a ser libres. "Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo" canta Nita en una de las canciones del nuevo disco.

Una invitación a ser libres de uno de los grupos más originales que ha dado el pop español reciente, y que siguen siendo en sus directos incomparables.