La Mar de Cine dedicará sus proyecciones a la nueva generación de cineastas españoles

El patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa, antiguo CIM, acogerá este año las proyecciones de La Mar de Cine desde el 11 de julio.

La organización del festival instalará una pantalla gigante para proyectar las cuatros películas del ciclo que en esta edición estará dedicada a los directores españoles más innovadores.

Las proyecciones serán 'Ojos Negros' , 'La reina de los lagartos', 'El arte de volver' y 'The Mystery of the Pink Flamingo', que se estrenarán en el festival.

La programación ha sido presentada por el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera, el presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Nacho Ros, y el gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena, Isidro J. Ibarra.

Este año, por vez primera la sección cinematográfica del festival, la ha programado el equipo del Festival Internacional de Cine de Cartagena, FICC.

APUESTA POR LA INCLUSIÓN

La Mar de Músicas, va a contar por primera vez en su programación musical con una herramienta que permitirá mejorar la accesibilidad a sus conciertos a personas con discapacidad visual.

Esta experiencia piloto se probará en el concierto que la cantante cartagenera Mavica dará este sábado 26 de junio en el Nuevo Teatro Circo y se repetirá de manera más amplia en el concierto de Maria del Mar Bonet el 21 de julio..

En el concierto que ofrecerá la legendaria cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet en el Patio del antiguo CIM, Escenario Repsol, el 21 de julio a las 21:30 horas se contará con la asistencia de representantes de entidades que apoyan la integración, como la Fundación ONCE o RETIMUR.