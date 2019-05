Manuel Padín: "La gente está cansada de los políticos y por eso se queda en su casa y no sale a votar"

El candidato de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, que ha admite su decepción por la pérdida de un concejal y tres mil votos con respecto al 2015. Ha lamentado la participación electoral el domingo por debajo de la que hubo hace pocas semanas en las elecciones generales. Padín entiende que la gente está "harta de los políticos" y por eso se quedan en casa o se van a la playa en vez de ir a votar.

Para Padín, los ciudadanos estan cansados de tantas promesas que no se cumplen y de guerras entre siglas que "bloquean todo".

Sobre posibles pactos, reitera que lo más importante es recuperar la gobernabilidad que no ha tenido el ayuntamiento en los últimos cuatro años. Entiende que el municipio seguirá "estancado si José López accede a la alcaldía

Sobre el resultado obtenido en las urnas, ha dicho no entederlo después del trabajo "tan duro" que ha realizado su formación en el ayuntamiento durante la legislatura.