Malditos', el adictivo 'thriller' con el que Arturo del Burgo quiere atrapar a los jóvenes

El escritor Arturo del Burgo presenta su nueva novela, Malditos, un thriller adictivo que busca atrapar al lector desde la primera página. Uno de los objetivos del autor era crear un libro donde "cada capítulo el lector tuviera la necesidad de saber qué estaba ocurriendo y pasar al siguiente". La obra, que ya se encuentra en las librerías, promete ser un viaje para entretener y abstraer al lector de la realidad.

Un crimen macabro cada cuatro años

La trama de 'Malditos' arranca en junio de 2024, cuando está a punto de cumplirse un macabro aniversario. Desde 1996, un asesino en serie aparece cada cuatro años para secuestrar y asesinar brutalmente a una chica. La única pista que deja tras de sí es un sello grabado a fuego en la frente de las víctimas con el emblema Ex Libris, un misterio que la policía no ha podido resolver.

La encargada de evitar el próximo asesinato es Renata Blasco, una inspectora de la Policía Nacional con una "personalidad completamente rota". El autor la describe como una mujer sin empatía, contestataria y violenta, cuyos defectos se convierten en virtudes a la hora de "perseguir a un asesino de manera obsesiva". La historia está contada en primera persona desde la perspectiva de Blasco, lo que permite al lector adentrarse en su compleja mente.

Personajes humanos, ni ángeles ni demonios

Arturo del Burgo explica que ha intentado crear personajes "lo más humanos posibles", huyendo de la dicotomía de buenos y malos. En 'Malditos', "los buenos pues tampoco son tan buenos como nos pensamos inicialmente", una reflexión sobre la naturaleza humana. Según el autor, "aquí no hay ángeles y demonios, sino que la gente normal y corriente es capaz de hacer muy buenas cosas, pero también es capaz de hacer malas cosas".

Aquí no hay ángeles y demonios, sino que la gente normal y corriente es capaz de hacer muy buenas cosas, pero también es capaz de hacer malas cosas" Arturo Del Burgo Escritor

La novela juega con distintas líneas temporales, mostrando a los personajes en el presente, como personas de éxito, y en su pasado como estudiantes universitarios en los años 90. A través de unas cintas de vídeo que grabaron en su juventud, el lector puede "ver esa mirada al pasado de estos personajes de una forma muy visual". La trama también incluye un club de lectura dedicado a la literatura negra, haciendo un guiño a los grandes clásicos del género.

ESPASA_ArturoDelBurgo ESPASA_ArturoDelBurgo

Un thriller para enganchar a los jóvenes

El autor asegura que el juego de la novela negra consiste en mantener al lector inquieto y generarle incomodidad, con giros imprevisibles que lo dejen "bastante bloqueado con el libro abierto". Del Burgo afirma que "al lector lo tienes que tener inquieto, tienes además que generarle una cierta incomodidad, no es una lectura en la que estés plano y plácido, sino que es una lectura que va a remover". Este ritmo vertiginoso es una de las claves por las que 'Malditos' también busca atraer a la gente joven.

Al lector lo tienes que tener inquieto, tienes además que generarle una cierta incomodidad" Arturo Del Burgo Escritor

El autor señala que los primeros comentarios que ha recibido provienen precisamente de lectores jóvenes. Considera que las novelas trepidantes como la suya permiten una gran capacidad de abstracción, algo necesario en un mundo "llenos de distracciones". El ritmo muy rápido, similar al de las series y películas actuales, cumple la función de captar la atención de un público acostumbrado a la intensidad y la inmediatez.