La magia de la Navidad llega a Valencia en bicicleta: la historia detrás de un gesto solidario de un doble campeón de Trial

Valencia sigue en el corazón de todo el mundo. Ver como están intentando reconstruir sus casas casi sin ayuda es de esas cosas que rompen el alma y más en unas fechas señaladas como las que llegan.

Cada uno aporta lo que puede y se siguen dando capítulos de solidaridad muy bonitos como el que se ha producido en Cartagena. Dani Cegarra, doble campeón mundial de trial bici y papá de un joven campeón, se dedica al negocio de las bicicletas.

En estos meses los Reyes Magos hacen bastantes visitas a su Mundobici para que los pequeños de la casa tengan la bicicleta que pidieron en sus cartas a los Magos de Oriente. Hace unas semanas recibió una visita que se transformó.

Querían seis bicicletas

Todo fue un poco casual como explica el propietario. "Yo tengo un muy buen amigo que tiene una compañera de trabajo aquí en Cartagena, que la muchacha es de Valencia y nada, y fueron a la tienda a ver unas bicicletas. Ella tiene mucha familia allí en Valencia y querían 6-7 bicicletas para la familia, algún vecino, algún amigo y nada, cuando fueron a ver las bicis pues (pensaban que con una cantidad de dinero podían comprar las 6-7 bicis y se les escapaba un poco de las manos el presupuesto".

Ni poniendo precio de coste la cosa alcanzaba unas cifras asumibles y entonces se les ocurrió una idea. "Se nos ocurrió allí mismo, hablando en la tienda dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo, lo ponemos en las redes sociales y a ver lo que pasa? Nosotros queríamos, queríamos a ver si podíamos juntar las 6-7 bicis, yo qué sé, 8-10 bicis y al final se nos ha ido un poco de las manos y tenemos allí más de 50 bicicletas", admite sorprendido por la solidaridad de la gente.

La gente donó lo que tenía en casa. "La gente donó las que las tiene en su casa, que se le han quedado pequeñas ya a sus hijos o bicis que ya no usan o lo que sea y nosotros las estamos poco a poco, las vamos dejando en perfectas condiciones y nada y pues de las 8-10 bicis que queríamos juntar, ya te digo, tenemos 50".

HORAS EXTRAS PARA DEJARLAs listas

Han estado trabajando para dejarlas listas. "Algunas solo venían para darle aire a las ruedas y pasarles un trapito. Otras tenían alguna cosita más pero ahora están listas para que las disfruten en Valencia".

El único problema es que ya no les vale con la furgoneta que tenían, peor también han solventado el problema técnico y el fin de semana irán las bicicletas a su destino, lo que supone una enorme alegría para Cegarra. "Haré un vídeo ahí con todas las bicis que la verdad que impresiona. La gente se ha volcado, yo no me esperaba que juntáramos tantas bicicletas y la verdad que bueno, de aquí aprovecho para dar gracias a toda la gente".

Los destinatarios de todas las edades tendrán la opción de disfrutar de un regalo que en algunos casos servirá de divertimento, en otras para hacer deporte, pero sobre todo en algunos casos será un medio de transporte para quienes han perdido sus vehículos en la tragedia de la Dana.