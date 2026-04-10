La magia inunda Cartagena con un fin de semana lleno de ilusionismo, gastronomía y deporte

Este fin de semana, Cartagena volverá a ser el epicentro del ilusionismo con la celebración de la IV edición del Festival Internacional Cartagena es Magia. El evento, que se desarrolla del 10 al 12 de abril, se complementa con una amplia agenda que incluye la ruta gastronómica Cartagena Oeste y diversas citas deportivas y culturales.

Un cartel de campeones mundiales

El festival, patrocinado por el Ayuntamiento, reunirá a destacados maestros del ilusionismo y campeones mundiales. La programación ofrece una experiencia inmersiva con grandes espectáculos en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y el auditorio El Batel, magia de cerca, retos de escapismo y actuaciones gratuitas a pie de calle.

Entre los actos más esperados se encuentra el gran reto escapista “Las Mandíbulas de la Muerte”, que protagonizará el ilusionista Raúl Alegría en la plaza del Ayuntamiento. La Gala de campeones en El Batel contará con artistas como Lucía Rivera, conocida por su paso por America's Got Talent, y Héctor Sansegundo, creador de efectos para el Mago Pop.

Ayuntamiento de Cartagena Visitas de Puerto de Culturas

Gastronomía y cultura para todos

La gastronomía también será protagonista con la ruta Cartagena Oeste, impulsada por el Ayuntamiento y Hostecar del 10 al 26 de abril. En ella participan 10 establecimientos de zonas como Canteras, La Magdalena o Perín para dar a conocer los productos típicos de la zona oeste del municipio.

La agenda cultural se completa con el humor de David Cepo y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en El Batel. Por su parte, el Teatro Circo Apolo de El Algar acoge un tributo musical de La Bella y la Bestia, mientras que Cartagena Puerto de Culturas mantiene sus rutas y visitas guiadas.

Ayuntamiento de Cartagena Cita gastronómica

El deporte no se detiene

En el ámbito deportivo, este fin de semana se disputarán la XXXIII Copa de la Liga Comarcal de Fútbol Base y los encuentros del FC Cartagena contra el Antequera CF. Además, el Grupo Caesa CB Cartagena se enfrentará al Hestia Menorca en el Palacio de Deportes, buscando una victoria clave para mantener la categoría.