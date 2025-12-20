El Teatro Romano de Cartagena revive la Navidad romana con las fiestas Saturnales

El Museo del Teatro Romano de Cartagena ha presentado su programación especial para esta Navidad, que incluye una serie de actividades para toda la familia centradas en las fiestas Saturnales romanas. El museo abrirá en su horario habitual, excepto los días festivos. Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 10 a 14 horas, mientras que permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

Así celebraban los romanos la Navidad

La actividad principal, titulada ‘Feliz Navidad, Bona Saturnalia’, comienza con una introducción a las tradiciones y costumbres de la Saturnalia, celebrada en honor a Saturno, dios de la agricultura. Las fiestas arrancaban el 17 de diciembre con un banquete público y, al grito de "Io, Saturnalia", se encendían velas para festejar el nacimiento del nuevo período de luz.

Estas celebraciones romanas incluían grandes banquetes y el intercambio de regalos como velas, figurillas de barro o dinero. Además, era tradición comer un postre de bollos con miel que ocultaba un haba; quien la encontraba era coronado como ‘Princeps Saturnalicius’ y los demás debían obedecer sus órdenes durante la fiesta.

El recorrido continúa por las salas del museo, donde se desvelan más detalles de las fiestas de la mano del propio Augusto, a quien le gustaba hacer regalos muy diversos. La visita concluye en el Teatro Romano, donde se invita a los participantes a cantar un villancico para probar la acústica del edificio. Esta actividad se realiza a las 11:30 horas en varias fechas de diciembre y enero.

Otras rutas para descubrir Carthago Nova

Los sábados se puede realizar la ruta guiada ‘Cartagena Romana y Mediterránea’, que empieza en el Museo del Teatro Romano, sigue por el Museo del Foro y finaliza con un paseo en barco por la bahía. Este recorrido refleja la importancia que tuvo la ciudad como una de las grandes metrópolis del Mediterráneo en la antigüedad.

Los domingos de diciembre y enero se ofrecen dos visitas guiadas a las 11:00 horas. La primera, ‘Del Teatro a la Domus del Portico’, recorre el museo y los restos de la Domus del Pórtico. La segunda, ‘Lucrecia Prima, Ciudad de Carthago Nova’, parte de la Casa de la Fortuna para mostrar la vida cotidiana en la antigua Carthago Nova a través de sus principales monumentos.