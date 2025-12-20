La magia del desfile de Papá Noel llenará de ilusión las calles de Cartagena este domingo

La magia del desfile de Papá Noel volverá a llenar de ilusión las calles del casco histórico de Cartagena este domingo, 21 de diciembre. Subido en su trineo mágico, cerrará una comitiva que contará con música en directo, animación y espectáculos itinerantes y que partirá a las 18:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento para finalizar en la céntrica plaza del Icue.

recorrido lleno de sorpresas

El desfile contará con charangas, un espectáculo de majorettes, diversos personajes mágicos de varios metros de altura y animación para los más pequeños. De esta manera, la luz, los números de circo y los espectáculos itinerantes de gran tamaño sorprenderán a las cientos de familias y visitantes que se acerquen al centro para disfrutar del evento navideño.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado que "tras el éxito de público en la Navidad pasada, Papá Noel ha querido realizar de nuevo su desfile en Cartagena para reencontrarse con los más pequeños unos días antes de Navidad".

Arroyo ha recordado que el objetivo desde el Ayuntamiento es "apostar por este tipo de actividades y eventos que contribuyan a que toda la familia disfrute de momentos mágico navideños en las calles de nuestra ciudad". Además, ha señalado que "una de las novedades en la programación de este año será el pasacalles de los Emisarios Reales el próximo 2 de enero".

cortes de tráfico

El itinerario completo del desfile recorrerá la plaza del Ayuntamiento, calle Mayor, Puertas de Murcia, Santa Florentina, del Parque, Canales, del Carmen, Tolosa Latour y Jabonerías hasta la plaza del Icue. Al finalizar, Papá Noel realizará una recepción de 20:00 a 21:30 horas para saludar a los niños y niñas.

Además de la recepción del domingo, los niños podrán entregarle su carta en su casita de El Icue los días 22 y 23 de diciembre (de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas) y el 24 de diciembre por la mañana (de 11:00 a 13:30 horas).

La Policía Local de Cartagena restringirá el tráfico durante el desfile. Estarán cortadas la rotonda de antiguas Puertas de Madrid, la calle Licenciado Cascales, Tolosa Latour, la intersección entre Salitre y García Lorca, y el cruce entre Duque y Gisbert. Los cortes se mantendrán, previsiblemente, hasta las 21:00 horas.