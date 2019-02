Un madrugón para seguir la fiesta el Almería

La clasificación a veces no sirve de referencia y menos en las segundas vueltas, porque los rivales de abajo suelen dar disgustos. Los filiales son especialmente malos rivales para eso. Sin embargo, 34 puntos es una diferencia notable y la otra es que este Cartagena parece hecho para luchar contra las sorpresas. Todo se mide con cuidado para evitar los disgustos. Además, el Efesé saldrá a los Juegos del Mediterráneo con una ventaja. Los quinientos albinegros que estarán en las gradas les harán sentir en casa.

Los de los autobuses de la federación de peñas se van a pegar un buen madrugón, pero eso no impedirá que generen un buen escenario para los de Munúa. La novedad en la lista es Moisés. Se queda fuera por decisión técnica Orfila. Tampoco viajaronn Antonio López o Moyita además del venezolano Mejías, que estará fuera de juego durante seis semanas. El que sí está en la lista es Mauro.

El filial almeriense no gana desde la jornada 18, frente a El Ejido. Después tres derrotas y tres empates. Cuatro victorias, seis empates y catorce derrotas en la Liga. Se les escapa el tren de la salvación de no reaccionar pronto. El Cartagena llega enrachado. En juego, tres puntos importantes para ambos bandos.

Munúa hablaba en la previa del choque de mañana tal y como recoge la web del FC Cartagena. "Nos vamos a enfrentar a un rival con futbolistas muy jóvenes, con muchísimas ganas. Ellos están en estos momentos en una situación un poco complicada y las segundas vueltas siempre son más apretadas. Podemos ser un rival motivador para ellos y seguro que nos va a exigir. Nosotros lo que miramos es seguir creciendo como equipo. Es importante lo que estamos haciendo pero más aún mantenerse. Faltan muchos partidos. El torneo no ha terminado. Nos gusta que nos reconozcan el trabajo que estamos haciendo pero no nos podemos quedar con eso. Si nosotros bajamos la concentración y la tensión vamos a pasarlo mal, y eso es lo que queremos que no ocurra".

También se mostró feliz por el apoyo que reciben."Es muy lindo ver a una afición identificada con el equipo e tan ilusionada. Estamos muy contentos con el apoyo que estamos recibiendo y con la energía que nos trasmiten. Es una motivación más para ir a Almería y hacer un buen partido".

foto FC Cartagena