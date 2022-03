Luengo asegura que se han restituido ya 202 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha asegurado que ya se han restituido 202 hectáreas de regadíos ilegales en el Mar Menor. El anuncio lo ha realizado durante su comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea Regional para dar cuenta de las actuaciones que ha desarrollado la Comunidad para cumplir la ley de Protección Integral del Mar Menor.

Durante el debate parlamentario, Luengo ha detallado que la Comunidad ha realizado ya 706 inspecciones sobre un total de 19.000 hectáreas en el entorno de la laguna salada y ha tenido que enfrentarse a los grupos de la oposición que le han reclamado que dimita tras la sentencia que obligó a la Comunidad a denunciar las explotaciones irregulares en el entorno del Mar Menor.

El consejero ha recordando que se han realizado más de 700 inspecciones agrícolas y 42 ganaderas con la apertura de 215 expedientes, "hemos iniciado ya el 100% de los 254 expedientes recibidos".

Según ha dicho, desde 2019 hasta 2021 se han realizado 71 actuaciones para rehabilitación y mejora de las estaciones depuradoras del Mar Menor invirtiendo 13,6 millones de euros.

Además, ha informado de que en unos meses se finalizará el tanque de tormentas de Torre Pacheco y se iniciará el tanque de tormentas de La Unión.

Ha adelantado que en unos días comenzará la construcción de las balsas desnitrificadoras de la rambla de El Albujón con una inversión 5 millones de euros.

GRUPOS POLÍTICOS

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha reprochado al consejero no poner en marcha las medidas para protección de la laguna que se recogen en la ley ni tampoco crear los órganos de control.

En el Grupo Mixto también, la diputada de Ciudadanos Ana Martínez Vidal, también le ha reprochado el que haya tenido que haber una sentencia que obligue a la Comunidad a actuar contra las explotaciones ilegales. .

Por parte del PSOE, Manuel Sevilla, también ha afirmado que Luengo debería haber dimitido cuando salió dicha sentencia. En este punto, el socialista le ha acusado de tener "paralizado en su departamento 2.400 expedientes que no se han resuelto.

Sin embargo, el consejero les ha explicado durante su intervención, en relación a la denuncia, que había motivos para no actuar. En este sentido, se ha referido a un informe jurídico añadiendo que si él hubiera "hecho algo diferente a lo que el instructor de ese expediente me dijo que hiciera, ustedes mismos me hubiesen denunciado a mí, como ya han hecho en algunas ocasiones, por prevaricación ante la Fiscalía. Entonces, díganme qué hago".

Por parte de VOX, su portavoz Juan José Liarte, ha afirmado que se deben exigir responsabilidades, aunque cree que es más importante restaurar los espacios que se han dañado.

El diputado del PP, Jesús Cano, ha criticado al Gobierno nacional y al PSOE porque "no hay ahora ni una obra en el Mar Menor con el sello del Gobierno de la Nación".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha señalado que se trata de un "problema de Estado y debe ser Sánchez y sus socios dejar el sectarismo ideológico para poner todos los recursos necesarios para la recuperación del Mar Menor".