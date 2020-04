Los votos de PP, Cs y la abstención de VOX aprueban el Presupuesto regional

La Asamblea Regional ha aprobado el dictamen de la Ley de Presupuestos para 2020 con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de VOX y con las críticas de PSOE y Podemos que consideran que estas Cuentas "no responden a la pandemia" y que están "absolutamente desfasadas". A pesar de todo, desde PP y Cs defienden que aprobarlas ahora "no es un capricho, es una necesidad".

La aprobación del dictamen se produce casi un mes después de la fecha en la que estaba prevista finalizar el trámite de los presupuestos, el 23 de marzo, debido a la paralización de la actividad en la Asamblea Regional durante unas semanas tras la declaración del Estado de Alarma por el coronavirus.

Durante el debate parlamentario, en el que se han vuelto a debatir las 113 enmiendas parciales presentadas por PSOE y Podemos que no habían sido aprobadas y que han vuelto a ser rechazadas por PP, Cs y VOX, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha recordado que la normalidad que había cuando se presentaron las cuentas regionales para 2020 "ya no existe", motivo por el que su partido consideraba necesario elaborar conjuntamente un nuevo Presupuesto para este Ejercicio focalizado en ayudar a los más afectados por la crisis de la Covid-19.

El socialista ha recordado que durante estas semanas ha planteado al Gobierno regional varias opciones para poder "reorientar el Presupuesto a esta realidad, pero las han despreciado".

El diputado de Podemos, Rafael Esteban, ha considerado "absurdo" el debate de los Presupuestos porque estos "han quedado totalmente desfasados, no pueden dar respuesta al Covid-19 porque no podíamos preverlo", ha señalado. El parlamentario ha recordado que ya se ha anunciado una modificación presupuestaria de 150 millones para dar respuesta a la situación provocada por la crisis sanitaria, "no tiene sentido aprobar unos presupuestos que son de imposible cumplimiento"

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha defendido estas Cuentas a pesar de ser consciente de que "no son las más apropiadas, están desfasadas, pero es por pura practicidad", ha señalado. En ese sentido, se ha dirigido a PSOE y Podemos al manifestar que "si es un presupuesto que está desfasado debido al coronavirus, las enmiendas también lo estarán".

En materia de Sanidad plantean reforzar la lucha contra el coronavirus reforzando la Atención Primaria, también han planteado digitalizar la Educación y disponer de un programa específico en este sentido, compensar los gastos en matrículas universitarias a los becarios, fomentar los cursos en competencias digitales o incrementar las dotaciones para las federaciones y asociaciones de hostelería y el comercio de proximidad, entre otras propuestas.

Durante su intervención, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha hecho alusión a los 110 millones de euros de crecimiento del presupuesto regional "que es la cantidad que motiva que hoy estemos aquí", recordando que en la Junta de Portavoces en la que se decidió posponer el debate presupuestario debido a la crisis sanitaria, su grupo fue el único que se opuso.

Segado ha criticado al PSOE por "pedir mucho a Fernando López Miras, pero no dice nada de los 31 mill de euros que nos han birlado de los programas de empleo".

Por parte de VOX, su portavoz Juan José Liarte ha recordado que su grupo aprobó el techo de gasto a pesar de que no les gustaba que creciera la deuda pública de la Región, pero que lo hizo por responsabilidad. "Aprobamos un presupuesto que apenas cubre las necesidades más básicas de la población, si no nos alzamos y exigimos un trato igual para todos los españoles", ha dicho en alusión al sistema de financiación autonómica.