Los regantes de Cartagena lametan que el 70% de la Ley del Mar Menor haga referencia a la actividad agrícola

El presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo, ha recibido este jueves al presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, quien le ha informado sobre las veinticuatro enmiendas presentadas por esta entidad al decreto ley sobre el Mar Menor, en trámite como proyecto de ley en el Parlamento autonómico, así como los estudios que las justifican .

Al término de la reunión, Manuel Martínez Madrid ha declarado que las enmiendas están pensadas en modo constructivo, con el objetivo de "mejorar la ley, y de pulir algunos aspectos", que, a su juicio, "no tiene mucho sentido que estén recogidos en una ley, porque desconocemos en qué informes científicos se basan, condicionan mucho la agricultura y no van a tener un efecto significativo sobre la situación del Mar Menor, que es algo que nos preocupa a todos muchísimo.

En este sentido, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha afirmado que, "aunque podamos tener una pequeña contribución --no toda la que nos atribuyen-- sobre la situación del Mar Menor, tenemos que formar parte de la solución".

"Pero con sentido común y responsabilidad, no con medidas que, en algún momento, pueden resultar muy populares, pero que son medidas arbitrarias, que no van a tener un resultado favorable, ni van a conseguir una mejoría del Mar Menor de un modo lo más inmediatamente posible, que es lo que todos queremos y lo que todos deseamos", ha aseverado.

Una de las enmiendas de la Comunidad de Regantes pide la eliminación del artículo relativo a la "tan llamada franja de los 1.500 metros, 500 metros, 2.000, lo que corresponda", por considerar que si hay una zona que por alguna condición no es apta para riego, no se regará, "esté a un kilómetro, a 500 metros o a 7 kilómetros".

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha argumentado, asimismo, que la eliminación de mil hectáreas sobre una superficie de toda la cuenca vertiente de 124.000 hectáreas "no va a tener ningún tipo de repercusión".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que "no hay ningún tipo de estudios en los que se haya cuantificado el costo/beneficio ni los resultados de esta medida", que, por el contrario, "sí va a ocasionar un perjuicio a las personas afectadas, "porque es su propiedad, su patrimonio, su medio de trabajo, y se quedan sin él".

Respecto a la situación del Mar Menor, Martínez Madrid ha propuesto tres actuaciones que "están estudiadas desde hace muchísimo tiempo y no cuestan tantísimo dinero: una, la primera de todas, limpiar el lodo de las playas, para que cualquier persona no vea una playa llena de lodo, donde desemboca una rambla; otra, interceptar el agua, los retornos de riego, que están llegando a través del acuífero, que tiene una concentración elevada de nutrientes, pero desde hace cuarenta años; es una contaminación histórica, no es de ahora".

"Y la otra, está clarísimo, no soy experto, pero el Mar Menor tenía más salinidad que el Mediterráneo; ahora, dicen que tiene menos", subraya. A su juicio, "podemos hacer dos cosas: una, esperar a que con la evaporación tarde dos tres cuatro años en recuperarla por el proceso natural de la evaporación del agua u otra, restaurar la gola a su estado, para que entre agua del Mediterráneo, y recupere la salinidad rápidamente".

"Tres actuaciones que son sencillas, que se pueden hacer, que prácticamente están proyectadas, que costarían muy poco dinero, y que tendrían un efecto muy rápido sobre la situación del Mar Menor", ha concluido.